La familia de Anahí sufrió tremendo susto durante sus vacaciones por las playas de Tulum. Un tiburón atacó al hijo pequeño de Marichelo, hermana de la exRBD, provocando que recibiera más de 30 puntadas en la pierna.

De acuerdo con Jorge D'Alessio, esposo de Marichelo, el incidente ocurrió cuando su hijo Patricio, junto con su hermano mayor Santiago y un amigo, estaban en el mar cuando el pequeño lanzó un grito.

Por su parte, Marichelo narró que al momento del ataque del tiburón, ella y Jorge estaban en la playa cuando de repente escucharon los gritos de "Pato".

Cuando el menor logró salir del mar se percataron que sangraba por lo que inmediatamente Marichelo le hizo un torniquete.

"El pasado domingo lo mordió en las dos piernas un pequeño tiburón de arrecife, un tiburón no más grande de un metro, pero en la pierna derecha sí le hizo bastante daño. En la izquierda no tanto", narró Jorge, vocalista de Matute.

"Lo que más agradezco es esta señora que ven aquí, mi mujer que estuvo ahí y que reaccionó tan rápido... Aunque ustedes no lo crean, hace varios años fue paramédico. Las locuras de la vida y reaccionó impresionante, le hizo un torniquete con una toalla y bueno, gracias a Dios, hoy todo es una anécdota ", afirmó Jorge mientras grababa cómo Marichelo cambiaba los vendajes de Pato, quien estaba en una silla de ruedas.

Foto: Anahí / IG

¿Qué dijo Anahí de la mordedura de tiburón que sufrió su sobrino Pato?

Sobre el ataque de tiburón que sufrió el hijo Marichelo y Jorge D'Alessio, Anahí subió una historia a Instagram mostrando que tanto ella, sus hijos y su esposo, el político Manuel Velasco le enviaron un presente a Pato reconociendo su valentía.