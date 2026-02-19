Con el crecimiento exponencial de la tendencia de ver therians en las calles, hay quienes aún no están familiarizados con el término o se niegan a darle un espacio a las personas que aseguran identificarse como un animal. Al grado que está teniendo repercusiones en la vida cotidiana, dándonos curiosos videos sobre los desencuentros con los que se han topado quienes asumen esta forma de vida.

En redes sociales se viralizó el momento en que un chofer de Uber fue sorprendido por una joven que intentó comunicarse con ladridos, por lo que al no entender lo que sucedía el conductor sólo pudo empezar a cuestionar a la pasajera imaginando que necesitaba ayuda.

La mujer al ver que el hombre no comprendía que ella es un therian, inmediatamente se frustró y le explicó la situación.

" ¿No está viendo que soy un perro?... Soy un perro, soy una therian ", afirmó.

Consternado el hombre replicó: "¿Es usted una mujer, ¿no?"

Enseguida ya moleta la involucrada respondió: " Yo soy un therian, ¿porque a cada lugar que voy siempre tengo que explicar? Soy una persona que se identifica como perro. ¿no está viendo que claramente soy un galgo español ? ".

Con cara de incredulidad del conductor, la joven intentó dar explicaciones, sin embargo, fue tal la frustración de la therian que le mostró su placa y cadena.

El hombre ante la confusa situación le pidió que se bajara del auto, ya que el servicio que se había solicitado no era para mascotas.

"El Uber X es para personas le pido que se baje de mi carro y pida algo que se llama Uber pet. Es que Uber X no sube perros ni animales, por lo que le pido que se baje.... (se escuchan gruñidos) sino la voy a tener que mojar".

🚕 Una pasajera fue bajada de un taxi tras un desacuerdo por la política de no aceptar mascotas. En el video que circula en redes, la mujer se identifica como “therian” y dice sentirse un galgo español 📹 pic.twitter.com/1cBQmRgwtU — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 19, 2026

La joven empezó a ladrar y amenazó con morderlo, y en respuesta el chofer sacó un vaso con agua para "defenderse" del posible ataque.

Enseguida, la mujer que se identifica como perro, imitó el chillido de un canino al ver que sus amenazas no funcionarían.

Aunque algunos usuarios ponen en duda la veracidad del momento, otros aplaudieron la reacción del conductor del Uber pese a negarle el servicio a una persona sólo por la identidad con la que se asume.