Luego de que las Águilas del América perdieran el clásico nacional contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, 1-0, el Equipo de Coapa se prepara para enfrentarse al Club Puebla en la jornada 7.

En la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el América se mantiene casi a la mitad con ocho puntos acumulados y La Franja se ubica en el puesto 13 con cinco puntos, por lo que buscarán darse un respiro ganando los tres que están en juego.

¿Cuándo es el Puebla vs América?

Para los aficionados de estos equipos que buscan remontar en el Torneo de la Liga Mexicana, aquí te damos los detalles:

Fecha : viernes 20 de febrero

: viernes 20 de febrero Hora : 9:06 de la noche

: 9:06 de la noche Sede: Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla

¿Dónde ver gratis el Puebla vs América 2026?

Luego de que el clásico nacional fue transmitido sólo por televisión de paga, aquí decimos dónde podrás ver Gratis el Puebla vs América de la jornada 7:

Transmisión EN VIVO: por TV Azteca

¿Dónde comprar los boletos para Puebla vs América de este viernes 20 de febrero?

De acuerdo con el Club Puebla, las entradas para apoyar a La Franja ya los puedes comprar en línea por boletomovil.com o directamente en las taquillas del Estadio Cuauhtémoc, ubicado en calzada Ignacio Zaragoza 666, de 10:00 am a 5:00 pm

Los precios de los boletos oscilan en:

Rampa oriente: $420.00

Cabecera sur: $ 480.00

Cabecera norte: $580.00

Platea oriente: $670.00

Platea poniente: $1,045.00

Considera que en caso de comprarlos en línea podrías tener cargos extra.

¿Quiénes están en el top 6 de la tabla de posiciones de la Liga Mx del Torneo Clausura 2026?

Los equipos que se mantienen lidereando la tabla de posiciones de la Liga MX hasta el corte de la jornada 6 son:

Chivas del Guadalajara: 18 puntos

Cruz Azul: 13 puntos

Pumas: 12 puntos

Toluca: 12 puntos

Pachuca: 11 puntos

Monterrey: 10 puntos