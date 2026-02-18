La relación entre Katy Perry y Justin Trudeau estaría avanzando más rápido de lo esperado, al grado de que ya circulan rumores de boda. De acuerdo con amigos cercanos a la pareja, la cantante está de lo más entusiasmada con el político, por lo que no se está deteniendo a pensar en sus acciones ya que considera que “él es su mundo entero”.

De acuerdo con el medio RadarOnline, allegados a la cantante y al exprimer ministro canadiense habrían expresado su inquietud por la velocidad con la que evoluciona su romance. A los pocos meses de que Katy Perry terminó con Orlando Bloom y anunció su separación, la estrella del pop fue vista con el político.

Tras varias veces que fueron captados en situaciones románticas, finalmente la pareja confirmó su romance en octubre de 2025, durante la celebración del cumpleaños número 41 de la intérprete de “Firework”.

Según amigos de Perry, ella está lista para dar el siguiente paso con el exprimer ministro y además, para tener un hijo con él, ya que, de acuerdo con Katy, está muy feliz a su lado. Sin embargo dicha situación ha encendido las alarmas ya que sus amigos consideran que no se está deteniendo para pensar las cosas con calma.

“Mucha gente cercana a ella teme que esté yendo demasiado rápido (...) estuvo con Orlando Bloom casi una década, y pasó directamente de su ruptura a salir con Justin sin dudarlo, y de repente él es su mundo entero”, dijo una fuente.

Del mismo modo el informante agregó: “Es un poco preocupante porque ella nunca se detuvo a recuperar el aliento ni a procesar la ruptura adecuadamente. Pero Katy no quiere oír nada de eso”.

Además, señaló que Katy Perry dijo estar más feliz ahora que cuando estuvo con el actor de Piratas del Caribe. “Ella sigue diciendo que nunca ha sido más feliz y que esto se siente más fácil de lo que las cosas con Orlando nunca lo fueron”, puntualizó.

Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación por lo que no se sabe si Katy Perry y Justin Trudeau se casarán pronto, sin embargo, debido a la forma en la que comenzó su noviazgo los fanáticos no dudan de que puedan dar la sorpresa y lleguen al altar de manera inesperada.