Las redes sociales apodaron “Lady Naucalpan” a la mujer que atacó y mordió a una ciclista en Polanco, además de intentar atropellarla a ella y a una policía; a pesar de que su agresión quedó captada en video y de que fue detenida, las autoridades decidieron dejarla libre debido que las lesiones que cometió son consideradas “menores”, así lo dio a conocer la doctora Daniela González Torres, quien fue la víctima y quien además denunció que las mordidas que le dio su agresora son bastante riesgosas.

El incidente, que rápidamente se hizo viral, tuvo lugar en la avenida Presidente Masaryk de la colonia Polanco, cuando la mujer se encontraba circulando en una Ecobici en el carril confinado para ciclistas; fue en ese momento cuando se encontró con otras dos mujeres que iban a bordo de un auto negro de la marca MG.

Según el testimonio de la ciclista, el auto la alcanzó y se detuvo; del vehículo bajaron las mujeres quienes la empezaron a golpear y una de ellas le mordió las manos; también, indicó que le rociaron gas pimienta en la cara.

Durante el ataque, la agresora, identificada como Victoria Ruiz de Chávez, insultó a la ciclista y la amenazó con que tenía influencias ya que era nieta del presidente municipal de Naucalpan; además, también agredió a una policía que se acercó a auxiliar a la ciclista.

"Mi abuelo es presidente municipal de Naucalpan, estúpid*, así que bájale de huev** porque la que va a acabar mal eres tú", sentenció. Derivado de esto, es que las redes la bautizaron como “Lady Naucalpan”. Sin embargo, a pesar de que intentó amedrentar a la víctima con sus conexiones políticas, las autoridades la detuvieron.

No obstante, Daniela González Torres informó que aunque fue detenida, la dejaron en libertad, ya que las autoridades consideraron que las mordidas son “lesiones menores”. “Estas personas andan sueltas por la calle, ella y su mamá (...) me amenazaron de muerte más de 40 veces (...) lo que pasa en México es que si no te matan no hay delito que perseguir, estas son consideradas (las mordidas en las manos) como lesiones menores, entonces, si no me muero, si no se me infecta, si no me cortan la mano y si no me pasa algo grave, no pasa nada, ellas siguen en su casa, en su coche, agrediendo a la gente”, aseveró la doctora.

González Torres dejó entrever que la molestia de las mujeres que la agredieron tuvo que ver con el hecho de que es ciclista y que esto, por ende, provoca que los conductores manejen más lento, ya que, en un video que compartió en sus redes sociales dice lo siguiente: “Se bajaron del coche porque hay que matar a los ciclistas, porque son muy lentos, literal esta era la razón”. También, González Torres agregó que Lady Naucalpan y su mamá se echaron de reversa para atropellarla a ella y a la policía.

¿Quién es “Lady Naucalpan”, la mujer que mordió a una ciclista en Polanco?