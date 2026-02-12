Tras viralizarse el video del "Lobito", el perro lanzado por unas escaleras en Naucalpan, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó de la detención de Anthony Fran "N", el presunto agresor del animal.

De acuerdo con la dependencia, elementos de la fiscalía estatal y de la policía municipal ejecutaron una orden de cateo con la que lograron la aprehensión del sujeto, acusado de maltrato animal.

Anthony Fran "N" fue llevado ante las autoridades e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, donde llevará su proceso para determinar su situación legal.

¿Qué le pasó a "Lobito", perro m altratado en Naucalpan?

La detención se deriva del reporte de maltrato que se viralizó en a finales del mes de enero, el cual habría ocurrido en la colonia San Lorenzo Totolinga, Naucalpan.

Por medio de un video se muestra cómo un hombre, quien sería el dueño del perro, levanta a Lobito del lomo para luego arrojarlo por unas escaleras.

En la grabación se muestra que, tras el impacto, el perro de aproximadamente 15 años de edad, rueda por varias escalones hasta quedar inmóvil mientras el sujeto lo ve desde arriba.

Dicho acto de maltrato animal causó indignación en las redes, donde señalaron que Lobito habría sido lanzado de una altura de más de 10 metros.

Posteriormente se reveló que el perro sobrevivió al impacto y fue rescatado por vecinos.

La asociación protectora de animales Mundo Patitas ayudó al rescate del perro, mientras que las autoridades de Naucalpan apoyaron con atención médica.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx y de la policía municipal de @GobNau detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Anthony Fran “N”, quien presuntamente arrojó al canino “Lobito” en unas escaleras en el municipio de #Naucalpan, hechos altamente difundidos en redes… pic.twitter.com/yjVFbSFk8N — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 12, 2026

¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal?

Si eres testigo de un caso de maltrato animal y quieres levantar una denuncia en México, te damos algunas vías donde lo puedes hacer: