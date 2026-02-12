TE RECOMENDAMOS
Tras viralizarse el video del "Lobito", el perro lanzado por unas escaleras en Naucalpan, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó de la detención de Anthony Fran "N", el presunto agresor del animal.
De acuerdo con la dependencia, elementos de la fiscalía estatal y de la policía municipal ejecutaron una orden de cateo con la que lograron la aprehensión del sujeto, acusado de maltrato animal.
Anthony Fran "N" fue llevado ante las autoridades e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, donde llevará su proceso para determinar su situación legal.
¿Qué le pasó a "Lobito", perro maltratado en Naucalpan?
La detención se deriva del reporte de maltrato que se viralizó en a finales del mes de enero, el cual habría ocurrido en la colonia San Lorenzo Totolinga, Naucalpan.
Por medio de un video se muestra cómo un hombre, quien sería el dueño del perro, levanta a Lobito del lomo para luego arrojarlo por unas escaleras.
En la grabación se muestra que, tras el impacto, el perro de aproximadamente 15 años de edad, rueda por varias escalones hasta quedar inmóvil mientras el sujeto lo ve desde arriba.
Dicho acto de maltrato animal causó indignación en las redes, donde señalaron que Lobito habría sido lanzado de una altura de más de 10 metros.
Posteriormente se reveló que el perro sobrevivió al impacto y fue rescatado por vecinos.
La asociación protectora de animales Mundo Patitas ayudó al rescate del perro, mientras que las autoridades de Naucalpan apoyaron con atención médica.
¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal?
Si eres testigo de un caso de maltrato animal y quieres levantar una denuncia en México, te damos algunas vías donde lo puedes hacer:
- La Procuraduría Federal de Protección Animal (Profepa) informó que el reporte se puede levantar en el 911 donde te podrán canalizar al área correspondiente según el caso
- En el Estado de México, lo puedes hacer en línea a través del Sistema Estatal de Atención a la Denuncia Ambiental (ECOTEL)
- En CDMX puedes hacerlo a través del portal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) o por la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
