Un restaurante de comida mexicana ubicado en Arizona, Estados Unidos, se encuentra en el ojo del huracán y ha provocado una ola de indignación en redes sociales y en la comunidad local tras revelarse que ofrece comida gratis a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Esta situación ha generado que cientos de personas critiquen a los dueños, quienes no sólo han manifestado su apoyo a ICE, sino también a Donald Trump. La indignación se desató luego de que en redes sociales se hiciera viral una fotografía de un letrero que está en el restaurante, el cual dice “Sammy’s Mexican Grill, donde las fuerzas del orden siempre comen gratis”. De acuerdo con reportes previos, el establecimiento es propiedad de Betty y Jorge Rivas, ella mexicana y él originario de El Salvador.

El restaurante, identificado como Sammy’s Mexican Grill, ofrece este beneficio a personal de ICE como el que ahora se encuentra realizando operativos y redadas migratorias, las cuales han sido duramente criticadas en todo el mundo debido a la grave violación de derechos humanos que están cometiendo las autoridades estadounidenses, quienes incluso han sido las responsables de la muerte de dos personas en lo que va de este 2026.

En la página oficial de Facebook del restaurante aparece la foto de perfil y la leyenda de que los agentes de ICE comen gratis en dicho establecimiento. También, las publicaciones que hacen son pro Trump, en las que destacan la labor del presidente de Estados Unidos por controlar la migración ilegal, así como el papel que han desempeñado los agentes de ICE. Por otro lado, los dueños del restaurante manifiestan su apoyo al mandatario y en una gran parte de las fotografías publicadas en el Facebook Sammy’s Mexican Grill se les ve portar gorras o camisetas que dicen “Trump” o “Latinos for Trump”.

Las críticas no se hicieron esperar pues usuarios de redes calificaron la acción como una "traición" a la comunidad latina y migrante, argumentando que el apoyo a ICE en este momento es inaceptable para un negocio que se beneficia directamente de la cultura mexicana en suelo estadounidense.

Por otro lado, una minoría de usuarios ha defendido la postura del restaurante, argumentando que se trata de un gesto de apoyo a las fuerzas del orden y que cualquier negocio tiene derecho a decidir a quién le ofrece comida gratuita.