Un sismo de magnitud preliminar 5.6 sorprendió la mañana de este martes al norte de California, Estados Unidos, con un epicentro ubicado en el valle de Redwood y perceptible en gran parte del área metropolitana de la Bahía de San Francisco.

De acuerdo con los primeros reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y la plataforma de monitoreo GlobalQuake, el movimiento telúrico ocurrió a las 08:10 horas, tiempo del Pacífico (UT-7).

Good morning Northern California! Did you feel the magnitude 5.6 earthquake about 7 miles North of Redwood Valley at 8:10 am. The ShakeAlert Earthquake Early Warning System was Activated.



Learn more about this earthquake: https://t.co/Qdjp4zcIlu@Cal_OES @VisitMendocino… pic.twitter.com/Ix46C1fgGF — USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) June 24, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo en California?

El epicentro preliminar del temblor se localizó en el valle de Redwood, al norte de California, una región que se encuentra alejada de la famosa falla de San Andrés, el límite tectónico entre las placas del Pacífico y Norteamérica.

Las autoridades continúan analizando la información para determinar la profundidad exacta y las características del evento sísmico.

El sismo se sintió en la Bahía de San Francisco

Habitantes de diversas ciudades del área metropolitana de la Bahía de San Francisco reportaron haber sentido el movimiento de manera ligera, aunque hasta el momento no se han informado víctimas ni daños de consideración.

Las plataformas de monitoreo sísmico proyectan una intensidad máxima de VII (Muy Fuerte) en la escala de Mercalli en las zonas más cercanas al epicentro, un nivel que puede provocar daños menores o intermedios en estructuras vulnerables.

¿Hubo daños tras el sismo de magnitud 5.6?

Por ahora, las autoridades locales y los servicios de emergencia realizan evaluaciones en las áreas cercanas al epicentro para determinar si existen afectaciones en carreteras, viviendas o servicios públicos.

Debido a la intensidad prevista, no se descartan reportes de:

Caída de objetos y muebles.

Grietas menores en edificios antiguos.

Interrupciones temporales de energía o comunicaciones.

Daños moderados en estructuras cercanas al epicentro.

¿Por qué tiembla con frecuencia en California?

California es una de las regiones sísmicamente más activas del mundo debido al movimiento constante entre las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica. Aunque este sismo preliminar se registró lejos de la falla de San Andrés, el estado cuenta con múltiples sistemas de fallas capaces de generar movimientos de magnitud considerable.

Las autoridades mantienen el monitoreo del evento y recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de protección civil ante posibles réplicas.