A tan sólo una semana de que venza el plazo del registro de celulares con CURP, surgió la duda entre los mexicanos sobre qué es la prueba de vida que piden como requisito algunas de las compañías telefónicas y cómo se hace. ¿Habías escuchado sobre ella? Aquí te contamos de qué trata y por qué te la piden.

El registro del número de celular y la vinculación de la línea a la información personal es un trámite que aún despierta muchas dudas e inquietudes, por eso, varios mexicanos aún no han llevado a cabo el procedimiento.

¿Qué es la prueba de vida para registrar un celular?

La prueba de vida es un mecanismo de validación de identidad utilizado por algunas compañías telefónicas cuando el trámite se realiza de forma remota. Su objetivo es confirmar que la persona que está registrando la línea es realmente el titular y no alguien que intenta suplantar su identidad. Generalmente, se pide que te tomes una selfie.

¿La prueba de vida es obligatoria?

Sí, sí forma parte del proceso, pero esto depende de cada compañía de telefonía móvil.

¿Telcel pide prueba de vida en registro de celulares?

Sí, si el registro se hace vía remota. “Si optaste por registrar tu línea en la Modalidad Remota, adicionalmente se te solicitará una prueba de vida (selfie) a fin de autenticarte y validar la identificación oficial que decidas proporcionar”, señala la empresa en su página oficial del trámite.

¿AT&T pide prueba de vida en registro de celulares?

Sí, es necesaria la prueba de vida para realizar la desvinculación de una línea; se te pedirá una foto selfie.

¿Movistar pide prueba de vida en registro de celulares?

Sí, ya que en su proceso de registro pide que te tomes una selfie.

¿La prueba de vida guarda mis datos biométricos?

De acuerdo con las autoridades y las empresas de telefonía móvil, la prueba de vida se utiliza únicamente para validar la identidad durante el trámite. La imagen capturada se compara con la identificación presentada por el usuario y posteriormente no queda almacenada como una base de datos biométrica permanente.

Las autoridades han señalado que el registro solicita nombre e identificación oficial.

¿Por qué preocupa a muchos usuarios la prueba de vida?

La polémica surge por diversos motivos:

Consideran que cualquier proceso que involucre reconocimiento facial puede representar un riesgo para la protección de sus datos personales Riesgo sobre la seguridad de la información personal y la posibilidad de vulneraciones en plataformas de registro Algunas personas temen que el registro permita monitorear sus actividades o acceder a información privada.

¿Me toman huellas digitales en el registro de celulares?

No. El registro no solicita huellas dactilares ni otros biométricos.

¿Qué pasa si no registro mi línea celular?

De acuerdo con las disposiciones vigentes, las líneas que no sean vinculadas serán suspendidas.