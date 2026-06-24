La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que es "muy difícil" que la derecha "se inserte" en la presidencia del país, pero pidió prestar atención a lo que "ocurre" en otros lugares como Colombia, después de que el candidato izquierdista, Iván Cepeda, reconociera su derrota ante el ultra Abelardo de la Espriella.

"Por supuesto que siempre hay que estar atento a lo que ocurre en otros lugares, trabajar muy fuerte para informar, no defraudar y seguir cumpliendo de acuerdo (...) Es muy difícil que la otra derecha se inserte en nuestro país", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria al ser cuestionada por la pérdida de poder del progresismo en Latinoamérica.

Pese al contexto internacional y el resultado electoral en Colombia, Sheinbaum afirmó que en México ocurrió un "fenómeno único" con la llegada a la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

En este sentido, defendió la reivindicación de la historia nacional que hace el movimiento político del que ella forma parte, autodenominado Cuarta Transformación, sobre todo de las "culturas originarias" y las "grandes civilizaciones" del país.

"Por eso nosotros no podemos traicionar nunca. Y la honestidad tiene que ser nuestra bandera. Y ser honestos. Y no mentirle nunca al pueblo", apuntó la mandataria.

Como compromisos de su Gobierno, Sheinbaum reafirmó su intención de seguir con el "programa de transformación" orientado a generar y redistribuir la riqueza en toda la población.

"Pero es único el fenómeno mexicano. Tenemos que cuidarlo, conservarlo y seguir con la revolución de las conciencias", sentenció la jefa del Estado.

México es uno de los pocos países de Latinoamérica liderado por una mandataria que se identifica con el progresismo ante el avance de la derecha y la ultraderecha en la región.

Con la derrota del partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, Sheinbaum pierde a un estrecho aliado con quien le unía una afinidad ideológica en muchas materias.

Así, Colombia se unió a la lista de países que, en los últimos años, viraron a posiciones más conservadoras, como fue el caso de Chile, Bolivia, Ecuador o Argentina.