Hailey Bieber deslumbró con una de las campañas más atrevidas de su carrera. La modelo y empresaria sorprendió a sus fans al protagonizar una sesión fotográfica con la marca Skims, de Kim Kardashian, en la que luce piezas de lencería que destacan su figura.

A sus 29 años, la también fundadora de Rhode mostró su físico en una serie de fotografías que rápidamente se viralizaron en redes sociales. En una de las imágenes más comentadas, aparece con un conjunto de ropa interior que deja ver su estilo atrevido, mientras en otra posa de espaldas con una lencería color nude, resaltando su silueta.

Otra de las tomas que más dio de qué hablar muestra a Bieber con el sostén ligeramente caído sobre los hombros, creando un efecto relajado que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Como suele ocurrir con cada aparición de la modelo, las reacciones no tardaron en llegar. Muchos usuarios la llenaron de halagos, destacando su belleza y seguridad frente a la cámara.

“La carta fuerte de Hailey nunca falla”, escribió un fan, mientras que otros elogiaron su presencia y estilo. Incluso su esposo, Justin Bieber, compartió una de las imágenes en sus redes sociales, gesto que fue aplaudido por seguidores que lo calificaron como un apoyo público a su esposa.

Sin embargo, no todas las opiniones fueron positivas. Algunos críticos cuestionaron la originalidad de su imagen, asegurando que mantiene una estética similar en cada campaña. También hubo quienes señalaron el uso de edición digital en las fotografías.

Estas imágenes surgen en un contexto en el que Hailey Bieber ha sido clara respecto a su postura sobre los procedimientos estéticos. La modelo ha negado haberse sometido a cirugías como el levantamiento de glúteos brasileño, afirmando que ha decidido mantener su apariencia de forma natural.

En entrevistas pasadas, ha revelado que su figura es resultado de una rutina constante de ejercicio, entrenando hasta cuatro veces por semana. Entre sus prácticas favoritas destacan las zancadas, las cuales asegura que son clave para mantener la tonificación.

Hailey Bieber también se ha consolidado como una empresaria influyente en la industria de la belleza. Su marca Rhode alcanzó una valoración cercana a los 1,000 millones de dólares en mayo de 2025, tras un acuerdo con la empresa elf Beauty.

Este crecimiento no fue casual. La propia Bieber ha compartido que desde el inicio tuvo claro el objetivo económico que buscaba para su compañía. En diversas declaraciones, ha destacado la importancia de visualizar metas concretas y mantener firme su enfoque durante las negociaciones.

Tras la adquisición, asumió roles clave dentro de la marca, incluyendo dirección creativa e innovación, lo que le ha permitido mantener el control sobre el rumbo del proyecto.

La combinación de una carrera consolidada en la moda, una marca de belleza en ascenso y su mediático matrimonio con Justin Bieber han convertido a Hailey en una de las celebridades más observadas del momento.