Luego de mudarse a España para tener una vida lejos de la atención mediática y los escándalos, la actriz Amber Heard fue vista corriendo un maratón y luciendo más radiante que nunca.

La celebridad fue fotografiada destilando glamour con un conjunto deportivo en color rosa, compuesto por un short biker de cintura alta, a juego con un bralette sin mangas de Nike. Al outfit le sumó una diadema de colores y pequeños pendientes.

Heard, de 40 años, se dejó ver bella sin maquillaje en el rostro, pero glamorosa, y con su cabello rubio peinado en una cola de caballo alta.

En su cuenta de Instagram compartió algunos detalles de su carrera por calles de Madrid, incluidas fotografías abrazando a su hija Oonagh tras finalizar: “Resplandor de la primera carrera”, escribió en el pie de foto.

La actriz de Aquaman se mudó a Madrid luego del polémico juicio por difamación que enfrentó en 2022 contra el actor Johnny Depp. Según se informó, la celebridad cambió su residencia para reconstruir su vida con sus dos hijos lejos del escándalo.

El Daily Mail reportó recientemente, de acuerdo a una fuente, que Amber vivía en una residencia de Madrid y que era común verla paseando a sus hijos y llevando a Oonagh al “colegio por las mañanas. Lleva gorra, gafas de sol y ropa normal; pasa desapercibida, vive aquí en paz”.

“Este es un barrio lleno de gente famosa, incluidos jugadores de futbol, pero nadie se molesta entre sí, creo que por eso le gusta: se ha integrado completamente en la comunidad”, agregó.

Amber Heard dio a conocer que el año pasado le dio la bienvenida a dos mellizos, llamados Agnes y Ocean; justo en el día de la madre anunció en sus redes sociales el nacimiento de sus hijos más pequeños.

“Este año estoy inmensamente feliz de celebrar la culminación de la familia que me he esforzado por construir durante años. Hoy comparto oficialmente la noticia de que he dado la bienvenida a gemelos a la familia Heard”, escribió la celebridad.