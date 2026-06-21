La modelo Emily Ratajkowski acaparó todas las miradas con una publicación reciente desde Mallorca, donde dejó claro por qué sigue siendo una de las modelos más solicitadas de la Industria.

En las fotografías, Ratajkowski luce un bikini colorido que resalta su figura mientras disfruta del paisaje costero. Con escenarios de aguas cristalinas y playas de ensueño, la modelo proyecta una imagen fresca y relajada, acorde con el espíritu vacacional de la isla española.

Sin embargo, uno de los atuendos que más llamó la atención fue un atrevido vestido rojo de red, con transparencias que dejaron muy poco a la imaginación. La prenda, que se adapta a su silueta, añadió un toque audaz a la galería y provocó una oleada de reacciones entre sus seguidores.

Junto a las imágenes, Emily acompañó la publicación con un breve mensaje en el que expresó su entusiasmo por volver a uno de sus destinos favoritos. “De vuelta en mi isla favorita, Mallorca, y probando unas nuevas en Grecia también”, escribió, desatando decenas de comentarios que alabaron su belleza.

Emily Ratajkowski via IG pic.twitter.com/HjXFK0usqs — JumpTrailers (@JumpTrailers) June 17, 2026

Hace poco, la estrella celebró su cumpleaños número 35, donde dejó claro por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes. La modelo eligió un look tan arriesgado como espectacular: un vestido rojo de escote “rasgado” que combinaba sensualidad, tendencia y actitud.

La modelo decidió llevar el look braless, elevando aún más el impacto del diseño y asumiendo el riesgo de un posible percance de vestuario.

Emily Ratajkowski smolders in see-through red dress during island vacation https://t.co/cPKvzF1nKR pic.twitter.com/RMa5owbDzs — New York Post (@nypost) June 17, 2026

Emily Ratajkowski es una de las modelos más cotizadas en la industria y en febrero hizo oficial su romance con el director de cine francés Romain Gavras. Sí, ¡el ex novio de Dua Lipa!

La modelo recurrió a las redes sociales para compartir varias fotos amorosas con Gavras. La publicación incluía una instantánea de la pareja acurrucada en una mesa.

La nueva pareja fue vinculada románticamente por primera vez en noviembre pasado, cuando fueron vistos besándose en la ciudad de Nueva York.

Anteriormente, Emily Ratajkowski ha tenido romances con Harry Styles, Shaboozey y el comediante Eric André. También fue fotografiada besando al artista neoyorquino Jack Greer y tuvo un muy breve romance con el comediante Pete Davidson.

Las imágenes salen a la luz luego de que se resolviera su divorcio de su ex pareja Sebastian Bear-McClard. Tras separarse de Bear-McClard, Emily Ratajkowski aparentemente se declaró bisexual en octubre de 2022 después de publicar un clip de TikTok.

Al mes siguiente, expresó a la revista Harper's Bazaar: “Creo que la sexualidad es una escala móvil. Realmente no creo en la gente heterosexual. Quiero poder divertirme con la forma en que me presento en el mundo sin sentirme como una mala feminista o una buena feminista”.