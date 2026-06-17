La actriz Daveigh Chase, recordada mundialmente por interpretar a la aterradora Samara Morgan en la película El Aro (The Ring) y por prestar su voz a Lilo en Lilo & Stitch, falleció a los 35 años, noticia que ha conmocionado a miles de fans del cine y la televisión alrededor del mundo. Según reportes difundidos este 16 de junio, la artista murió tras enfrentar una grave enfermedad que complicó seriamente su estado de salud.

La noticia del fallecimiento de Daveigh Chase fue confirmada por su pareja, Roy Hernandez y, de acuerdo con medios internacionales, la famosa había sido hospitalizada en Los Ángeles semanas antes de que se reportara su deceso.

¿De qué murió Daveigh Chase?

De acuerdo con lo dado a conocer, Daveigh Chase falleció debido a complicaciones derivadas de una meningitis y una grave infección en la sangre, condiciones que desencadenaron un cuadro de sepsis.

¿Qué enfermedad tenía Daveigh Chase?

Los reportes señalan que la actriz fue diagnosticada con meningitis, una enfermedad que provoca inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, de acuerdo con la Clínica Mayo.

¿Quién era Daveigh Chase?

Daveigh Chase nació el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada. Alcanzó la fama internacional a principios de los años 2000 gracias a dos papeles que marcaron a toda una generación: Samara Morgan en la película de terror El Aro y la voz de Lilo en Lilo & Stitch.

También participó en producciones como Donnie Darko y prestó su voz a Chihiro en la versión en inglés de Spirited Away.

¿Por qué se hizo famosa Daveigh Chase?

Su papel como Samara en El Aro se convirtió en uno de los personajes más icónicos del cine de terror moderno. La imagen de la niña saliendo del televisor quedó grabada en la memoria de millones de espectadores y convirtió a Daveigh Chase en una de las actrices infantiles más reconocidas de la época.

Ese mismo año también conquistó al público infantil con la voz de Lilo, protagonista de una de las películas más queridas de Disney.

¿Qué pasó con Daveigh Chase en los últimos años?

Tras una exitosa carrera durante su infancia y adolescencia, la actriz se alejó gradualmente de los reflectores. Reportes recientes indican que atravesó dificultades personales y problemas de salud durante los últimos años de su vida.