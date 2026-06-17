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El montañista mexicano Daniel Navarro y su esposa canadiense Sandra Covone murieron este miércoles al ser alcanzados por una avalancha de nieve cuando escalaban el pico Tocllaraju, en la cordillera Blanca de Perú, informó un equipo de socorristas que rescató con vida al tercer miembro de la expedición.

El deslizamiento se registró en la madrugada cuando el trío de andinistas ascendía los 6,034 metros de altura del nevado, ubicado en la región Ancash, a unos 400 kilómetros al norte de Lima.

El andinista sobreviviente es el peruano Florentino Caldua, informó en su cuenta Instagram la Asociación de Guías de Montañas del Perú (AGMP), grupo privado que lideró su rescate.

Un equipo de rescatistas de la AGMP logró recuperar el cuerpo de uno de ellos, señaló la institución.

La cordillera Blanca, en el noreste de Perú, alberga montañas como el Huascarán, el más elevado del país con 6,757 metros de altura, y el Huandoy (6.395 ms) y atraen a escaladores y turistas de todo el mundo.

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