Debido a los siguientes partidos en CDMX y Guadalajara, el Gobierno de México emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para enviar a los empleados a home office y suspender clases. ¿Cuándo y en qué horarios aplicará esta nueva medida?

De acuerdo con lo anunciado en el DOF, los servidores públicos de la Ciudad de México y de de la capital de Jalisco, serán parte de esta nueva medida con motivo a los partidos de la Copa 2026 disputados entre Uzbekistán vs Colombia en Estadio Azteca y México vs Corea del Sur en Guadalajara.

“Con el objetivo de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara”, apunta el decreto.

¿A quiénes les aplica el decreto de home office?

Aunque se contempla la suspensión de labores en algunas áreas públicas en estos eventos deportivos, diversas actividades esenciales continuarán operando con normalidad para garantizar la atención a la población y el desarrollo del evento.

Entre los servicios que no podrán detenerse se encuentran los relacionados con salud, emergencias médicas, protección civil, seguridad pública, control migratorio, transporte, telecomunicaciones, energía, agua potable y demás sectores considerados estratégicos para el funcionamiento del país.

Además, las autoridades mantendrán activas todas las funciones necesarias para la organización, seguridad, movilidad y atención de la Copa, así como aquellos trámites y servicios públicos prioritarios que requieran atención presencial o sean indispensables ante situaciones urgentes.

Por su parte, el gobierno exhorta al sector privado y social de la CDMX a promover el home office en todas las actividades administrativas no esenciales en términos de la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué días se suspenden las clases en CDMX y Guadalajara?

“El Artículo Tercero establece que en la Ciudad de México se suspenden las actividades escolares en escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal, media superior y superior dependientes de la SEP únicamente para el turno vespertino del 17 de junio de 2026 y para todos los turnos el 24 de junio”.

Ambas medidas, tanto el home office como la suspensión de clases, se aplicarán a partir de este miércoles 17 de junio a las 3 pm en la Ciudad de México y Guadalajara.

¿Qué pasa el jueves 18 de junio?

La suspensión de clases aplicará para Jalisco durante todo el día el jueves 18 de junio a pesar de que el partido de México vs Corea se llevará a cabo hasta las 7 pm, según informó el gobernador Pablo Lemus.

En la CDMX y en el resto del país no hay suspensiones oficiales para el 18.