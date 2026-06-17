Si ya estás decidido a hacer tu trámite de visa americana por primera vez, el primer paso es elegir dónde quieres hacerlo. Hay 10 lugares en México donde es posible realizar el trámite y puedes elegir el que quieras.

Los Servicios Oficiales de Información y Citas de Visa de Estados Unidos tienen las fechas aproximadas de las primeras citas por primera vez.

Guadalajara: 1 de octubre de 2026.

Hermosillo: 19 de octubre de 2026.

Matamoros: 13 de octubre de 2026.

Mérida: 2 de septiembre de 2026.

Ciudad de México: 3 de septiembre de 2026.

Monterrey: 7 de octubre de 2026.

Nogales: 19 de junio de 2026.

Nuevo Laredo: 17 de septiembre de 2026.

Tijuana: 19 de junio de 2026.

Los 7 pasos para tramitar la visa americana por primera vez, según la Embajada de Estados Unidos

Paso 1. Completa el Formulario DS-160

Llenar la solicitud DS-160 es el primer paso para tramitar la visa americana de turista B1/B2. También es el más importante porque contiene la información en la cual se basará el oficial consular para decidir si otorga o niega la visa.

El formulario DS-160 se llena en la página https://ceac.state.gov/genniv/ y se obtiene un código de barras para identificar y dar seguimiento a la solicitud. Tienes que llenar campos de información personal, datos del pasaporte, información del viaje y más. Tardarás casi dos horas en completarlo, así que tómate tu tiempo.

Paso 2. Regístrate en línea

Una vez que hayas completado el DS-160, el sistema te generará un folio para que sigas el trámite de visa en la página del Servicio de Visas de los Estados Unidos (https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/).

Cuando estés en la página, deberás crear una cuenta con tu correo electrónico y contraseña. Una vez hecho, te llegará un aviso por e-mail de que un nuevo usuario fue creado.

Sigue el flujo de la página hasta obtener las instrucciones para realizar el pago.

Paso 3: Realiza el pago de la visa

El costo de la solicitud de visa de turista B1/B2 es de $185 dólares. Entra a https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv y continúa el flujo de la página hasta que llegues a la sección de “Pago”. Selecciona “Pago en efectivo”. Descarga e imprime la hoja para “Pago en Efectivo”.

Deberás acudir a una sucursal con este talón de pago. La hoja incluye el monto a pagar ($185 dólares convertidos a pesos), referencia numérica, el número de convenio con los bancos y la fecha límite de pago. Guarda el recibo que te den, pues te servirá como confirmación de pago.

Recibirás un correo de la cuenta donotreply@usvisa-info.com cuando tu pago sea aprobado por el sistema de visas. Esto puede tardar hasta dos días hábiles.

Paso 4: Programa tus entrevistas

Cuando el sistema haya detectado el pago, podrás agendar tus citas en el CAS y la embajada o consulado en la página web. Recuerda programar tu cita en el CAS, al menos, dos días antes de la fecha en que irás a la entrevista.

Paso 5: Elige un DHL para retirar tu visa

El sistema de la página https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/ te pedirá seleccionar el lugar donde deseas recoger tu visa americana, en caso de que sea aprobada. Puedes elegir recogerla en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) o que se envíe a DHL y tú seleccionas la sucursal.

Paso 6. Asiste al CAS y a la entrevista al Consulado

Asiste al Centro de Atención al Solicitante (CAS). El CAS es un Centro de Atención al Solicitante de visa. Aquí te tomarán los datos biométricos necesarios (huellas y fotografía) para que las autoridades estadounidenses comprueben tu identidad.

La entrevista con el oficial consular es en español. Generalmente dura menos de dos minutos, pero depende de cada caso e historial del solicitante.

Te pedirá tu pasaporte y formulario DS-160. Se basará en este último para hacerte las preguntas, por lo que es MUY IMPORTANTE que tus respuestas coincidan con la información que proporcionaste en el DS-160. Si no es así, puede ser que enfrentes más preguntas para aclarar tus contradicciones.

Con base en la entrevista, el oficial consular decidirá si te aprueba o rechaza la solicitud de visa y dará instrucciones sobre cuándo y dónde recogerla.

Paso 7. Recoge la visa

Después de que la visa ha sido aprobada, es responsabilidad de los solicitantes verificar el estatus del documento.

No existe una fecha exacta de entrega. Aunque en promedio son de 3 a 4 semanas posteriores a la entrevista con el oficial consular.