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El Formulario I‑94 es el registro oficial de entrada y salida emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para documentar la admisión de extranjeros a Estados Unidos. Este documento incluye datos esenciales como la fecha de ingreso, la categoría de admisión y el tiempo autorizado de estancia, por lo que cualquier error debe corregirse de inmediato.
Este es el procedimiento para corregir errores en el I‑94.
1. Revisar tu registro I‑94 en línea
El primer paso es consultar y verificar tu I‑94 en el portal oficial de CBP:
En este sistema puedes:
- Recuperar tu registro más reciente.
- Imprimir tu I‑94.
- Confirmar tu estatus de admisión y duración de estancia.
CBP señala que este documento es la prueba oficial de admisión y refleja las condiciones bajo las cuales puedes permanecer en el país.
2. Determinar quién emitió el I‑94
El procedimiento de corrección depende de la autoridad que emitió el documento:
a) Si el I‑94 fue emitido por CBP
Esto ocurre en la mayoría de los casos al ingresar al país por un puerto de entrada (aeropuerto, frontera o puerto marítimo).
b) Si el I‑94 fue emitido por USCIS
Sucede cuando el documento está ligado a un trámite migratorio dentro de Estados Unidos, como:
- Extensión de estancia.
- Cambio de estatus.
3. Corrección de errores cuando CBP emitió el I‑94
Si el error ocurrió al momento de la entrada al país, CBP indica que debes:
Contactar o acudir a un puerto de entrada o a una Oficina de Inspección Diferida.
Presentar tu I‑94 incorrecto junto con tus documentos de viaje (pasaporte y visa).
Estas oficinas están autorizadas para revisar y corregir errores administrativos en el registro de admisión. También puedes comunicarte con el Centro de Información de CBP para recibir orientación o programar una atención.
4. Corrección de errores cuando USCIS emitió el I‑94
Si el error proviene de un documento emitido por USCIS, el procedimiento es distinto. La agencia indica que debes:
Presentar el Formulario I‑102 (Solicitud de reemplazo del documento de entrada/salida).
O acudir a una oficina de USCIS con evidencia del error para solicitar un documento corregido.
USCIS aclara que este trámite aplica únicamente cuando el I‑94 fue emitido por esa institución y no por CBP.
5. Documentos necesarios para solicitar la corrección
Tanto CBP como USCIS requieren que presentes evidencia que respalde la corrección, como:
- Pasaporte vigente.
- Visa (si aplica).
- Copia del I‑94 incorrecto.
Documentación que demuestre el error (por ejemplo, sello de entrada o registros oficiales).
6. Importancia de corregir el I‑94
El I‑94 no solo registra tu entrada, sino que establece el periodo autorizado de permanencia en Estados Unidos. Por ello, cualquier error puede afectar tu situación migratoria.
CBP y USCIS destacan que este documento se utiliza como referencia para:
- Verificación de estatus migratorio.
- Trámites ante autoridades migratorias.
- Procesos relacionados con empleo o beneficios migratorios.
Corregir un error en el I‑94 es un proceso formal que depende de la autoridad que emitió el documento: CBP corrige errores ocurridos al ingresar al país mediante oficinas de inspección diferida o puertos de entrada. USCIS maneja errores en I‑94 emitidos en procesos migratorios internos mediante el Formulario I‑102.
Revisar tu registro, identificar el origen del error y acudir a la instancia correspondiente son pasos esenciales para garantizar que tu estancia en Estados Unidos esté correctamente documentada y evitar problemas migratorios futuros.
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