El gobierno de Canadá ha anunciado un ajuste importante en sus requisitos de entrada que impactará a ciertos viajeros a partir de este junio de 2026. La medida, dada a conocer por Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC), busca reforzar la seguridad fronteriza sin frenar el flujo turístico y comercial entre regiones con estrecha relación, como es el caso de San Pedro y Miquelón.

¿Quiénes deberán tramitar una eTA ahora?

Desde el 5 de junio de 2026, la mayoría de los extranjeros que no requieren visa y que ingresen a Canadá por vía marítima desde Saint-Pierre-et-Miquelon deberán contar con una Autorización Electrónica de Viaje (eTA).

Esta nueva exigencia aplica específicamente a quienes lleguen al país en:

Ferris de pasajeros.

Embarcaciones privadas.

Buques comerciales.

Es decir, ya no bastará con ser ciudadano de un país exento de visa; ahora también será obligatorio contar con este permiso digital antes de abordar.

¿Por qué Canadá implementó este cambio?

De acuerdo con el IRCC, la decisión responde a un seguimiento constante de los flujos migratorios. Las autoridades detectaron que algunos viajeros aprovechaban la ruta marítima entre Saint-Pierre-et-Miquelon y la localidad canadiense de Fortune, en Terranova y Labrador, para evitar controles previos a su llegada.

La eTA permite realizar una verificación anticipada de los viajeros. Con este mecanismo, Canadá puede evaluar riesgos antes de que una persona llegue físicamente a su territorio.

¿Quiénes quedan exentos del nuevo requisito?

Aunque la medida es amplia, existen excepciones claras. No necesitarán tramitar una eTA:

Pasajeros que lleguen a Canadá a bordo de cruceros.

Ciudadanos franceses que residan en Saint-Pierre-et-Miquelon y viajen directamente a Canadá.

Tripulantes o marineros que trabajen en embarcaciones comerciales, como barcos pesqueros.

Ciudadanos de Estados Unidos.

Residentes permanentes legales de Estados Unidos.

Además, los viajeros de países que ya requieren visa para entrar a Canadá no se verán afectados, ya que sus requisitos migratorios permanecen sin cambios.

¿Qué es la eTA y cuánto dura?

La Autorización Electrónica de Viaje es un permiso digital vinculado al pasaporte del viajero que permite ingresar a Canadá por vía aérea o, ahora, en ciertos casos marítimos.

Entre sus características principales destacan:

Se tramita en línea antes del viaje.

Se vincula electrónicamente al pasaporte.

Tiene una vigencia de hasta cinco años o hasta que expire el pasaporte, lo que ocurra primero.

Este documento es una herramienta clave para que las autoridades canadienses puedan analizar previamente la elegibilidad de los visitantes.

Una medida para reforzar la seguridad sin frenar el turismo

El gobierno canadiense ha subrayado que este cambio forma parte de una estrategia conjunta entre distintas instituciones, como la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y Seguridad Pública, con el objetivo de mantener fronteras seguras y bien administradas.

Al mismo tiempo, se busca preservar la dinámica económica y turística entre Canadá y Saint-Pierre-et-Miquelon, una comunidad francesa situada a apenas 25 kilómetros de Terranova, con fuertes vínculos históricos, comerciales y culturales con la región atlántica canadiense.

Cada año, alrededor de 6,000 viajeros exentos de visa utilizan la ruta marítima entre estos territorios, lo que demuestra la relevancia de este corredor.

La ministra de Inmigración, Lena Metlege Diab, destacó que la medida busca equilibrar dos prioridades fundamentales: la seguridad y la movilidad:

Si planeas viajar a Canadá desde Saint-Pierre-et-Miquelon por vía marítima, es fundamental considerar lo siguiente:

Verifica si tu nacionalidad requiere una eTA.

Realiza el trámite antes de viajar.

Asegúrate de que tu pasaporte esté vigente.

Confirma si calificas para alguna de las excepciones.