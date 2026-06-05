Viajar a Canadá es el sueño de muchos mexicanos, y hoy en día existe una alternativa mucho más sencilla que tramitar una visa tradicional: la autorización electrónica de viaje, mejor conocida como eTA. Sin embargo, no todos pueden acceder a este beneficio, por lo que es importante conocer si cumples con los requisitos y cómo realizar el proceso correctamente.

¿Qué es la eTA y por qué es más fácil que una visa?

La eTA es un permiso digital que te permite ingresar a Canadá como turista si viajas en avión. A diferencia de la visa canadiense, este trámite es rápido, económico y completamente en línea. Tiene un costo de solo 7 dólares canadienses, está vinculada directamente a tu pasaporte y puede tener una vigencia de hasta 5 años, o hasta que el documento expire.

Una de sus principales ventajas es la rapidez: en la mayoría de los casos, la aprobación llega en cuestión de minutos a tu correo electrónico. Esto la convierte en una opción ideal para quienes buscan viajar sin complicaciones.

Eso sí, hay un punto clave que debes tomar en cuenta: la eTA solo aplica si vas a entrar a Canadá por vía aérea. Si planeas cruzar por tierra, autobús, tren o incluso barco, entonces sí necesitarás tramitar una visa.

¿Qué mexicanos pueden viajar a Canadá sin visa?

Aunque suena atractivo, no todos los ciudadanos mexicanos califican automáticamente para la eTA. Solo podrán solicitarla quienes cumplan con alguno de estos requisitos:

Haber tenido una visa de visitante canadiense en los últimos 10 años y viajar en avión.

Contar actualmente con una visa estadounidense válida de no inmigrante, como la visa de turista B1/B2, y viajar también en avión.

Además, si eres mexicano y ya cuentas con un permiso de estudio o trabajo vigente en Canadá, no tienes de qué preocuparte, ya que podrás seguir viajando sin cambios en tu estatus.

Paso a paso: cómo tramitar la eTA desde México

Si cumples con los requisitos, el proceso es bastante sencillo. Aquí te lo explicamos de forma clara:

1. Confirma que eres elegible

Antes de comenzar, asegúrate de cumplir con los criterios. Por ejemplo, tener visa americana vigente es uno de los casos más comunes para mexicanos.

2. Reúne tus documentos

Necesitarás tener a la mano:

Pasaporte vigente.

Correo electrónico activo.

Tarjeta de crédito o débito (Visa, MasterCard, American Express, UnionPay o JCB).

3. Ingresa al sitio oficial

Debes realizar el trámite únicamente a través de la página oficial del gobierno de Canadá para evitar fraudes.

4. Completa el formulario en línea

El formulario está disponible en inglés o francés, y no permite guardar avances. Por eso, es importante llenarlo en una sola sesión y verificar cuidadosamente datos como tu número de pasaporte y correo electrónico.

5. Realiza el pago

El costo es de 7 dólares canadienses y se paga al finalizar el registro.

6. Revisa tu correo

En muchos casos, recibirás la aprobación en minutos. Sin embargo, algunas solicitudes pueden tardar hasta 72 horas si se requieren documentos adicionales.

7. Obtén tu eTA

Una vez aprobada, no necesitarás imprimir nada. La autorización queda vinculada electrónicamente a tu pasaporte, aunque es recomendable guardar el correo de confirmación.

La eTA se ha convertido en una gran ventaja para facilitar el turismo en Canadá, especialmente para los mexicanos que ya cuentan con antecedentes migratorios positivos, como una visa estadounidense vigente o una visa canadiense previa.

Además, este sistema también aplica para ciudadanos de varios países que no requieren visa, como España, Japón, Francia, Alemania y Chile, entre otros, lo que demuestra la confianza en este método de control migratorio más ágil.

En resumen, si cumples con los requisitos, aprovechar la eTA puede ahorrarte tiempo, dinero y trámites complicados. Así que si estás planeando tu próximo viaje, esta puede ser la puerta de entrada más rápida para descubrir Canadá.