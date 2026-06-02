Una de las dudas más frecuentes entre los adultos mayores en México es si todavía pueden solicitar un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) después de cumplir 65 años. ¿Es posible? Aquí te contamos lo que dice el instituto y cuáles serían los requisitos a cumplir.

Con los cambios recientes en los esquemas de financiamiento y las nuevas opciones para adquirir vivienda, miles de personas buscan saber cuáles son los límites de edad, los requisitos y las posibilidades reales de obtener un crédito Infonavit en 2026.

¿Se puede sacar un crédito Infonavit después de los 65 años?

Sí, pero existen condiciones específicas. El Infonavit no establece una edad máxima para presentar una solicitud de crédito. Sin embargo, sí aplica límites relacionados con la edad del solicitante y el plazo de financiamiento.

La regla principal es que la suma de tu edad más el plazo del crédito no debe superar el límite establecido por el instituto al momento de otorgar el financiamiento.

Por esta razón, mientras más edad tenga el solicitante, menor podría ser el plazo disponible para pagar el crédito.

¿Cuál es la edad máxima para obtener un crédito Infonavit en 2026?

De acuerdo con el Infonavit la suma entre la edad del solicitante y el plazo del crédito no debe rebasar 70 años (hombres) y 75 años (mujeres).

¿Qué pasa si ya tengo más de 65 años?

Aún podrías acceder a algunas modalidades de crédito, sólo considera que tendrías que terminar de pagar en cinco años si eres hombre y en diez años si eres mujer (en caso de que tu edad sea 65 años).

¿Qué requisitos se necesitan para solicitar un crédito Infonavit?

Tener una relación laboral vigente

Cotizar al IMSS

Contar con los puntos requeridos

Cumplir con los criterios de elegibilidad

Realizar el curso "Saber Más para Decidir Mejor".

¿Qué tipos de crédito ofrece Infonavit?

En 2026 los derechohabientes pueden acceder a distintas opciones, entre ellas:

-Compra de vivienda nueva

-Construcción en terreno propio

-Mejoramiento de vivienda

-Crédito conyugal (cuando aplique).

¿Los pensionados pueden sacar un crédito Infonavit?

Los créditos tradicionales están enfocados principalmente en trabajadores activos que continúan cotizando.