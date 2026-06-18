Lauren Sánchez volvió a sorprender con una publicación que combina lujo y un toque de glamour desde la Ciudad de la Luz. La periodista y empresaria compartió recientemente una serie de imágenes donde luce un minivestido negro de acabado satinado, con un pronunciado escote que resalta su figura.

Para elevar aún más el conjunto, la también piloto apostó por accesorios llamativos: un collar deslumbrante y pendientes de diamantes que aportaron un brillo excepcional al atuendo.

Una de las fotografías más comentadas muestra a Sánchez con el cabello recogido con las manos, en una pose natural pero poderosa, mientras fija la mirada directamente hacia la cámara. La imagen transmite seguridad y estilo.

La publicación también incluyó otras instantáneas de su estancia en París, capturando distintos momentos del viaje y ofreciendo a sus seguidores una mirada más completa de su experiencia en la capital francesa. Como era de esperarse, las imágenes generaron miles de reacciones y decenas de comentarios.

Este despliegue de glamour ocurre en medio de noticias que también han puesto bajo los reflectores a su esposo, el fundador de Amazon, Jeff Bezos. De acuerdo con información del tabloide Daily Mail, el magnate ha reunido a un equipo de arquitectos de renombre internacional para diseñar lo que promete convertirse en una de las residencias privadas más impresionantes de Estados Unidos.

El ambicioso proyecto se desarrollará en Indian Creek Island, en Miami, una exclusiva comunidad conocida como el “Búnker de los Multimillonarios”. La propiedad abarcará tres terrenos frente al mar cuyo valor conjunto alcanza los 250 millones de dólares, consolidándose como una de las inversiones inmobiliarias más importantes de Bezos.

Para dar vida a esta megamansión, se ha convocado a un grupo selecto de diseñadores de élite, muchos de ellos reconocidos por su participación en proyectos emblemáticos alrededor del mundo. Entre sus credenciales destacan obras como el Vessel en Hudson Yards, la innovadora Sphere de Las Vegas y el icónico cubo de cristal de la tienda insignia de Apple en Nueva York.

La nueva construcción sustituirá a dos propiedades vecinas que Bezos adquirió anteriormente por 147 millones de dólares, poco después de anunciar su traslado a Florida en 2023.

Además de ser una figura destacada en el mundo del espectáculo, Lauren Sánchez es piloto, periodista y escritora. Actualmente promueve su libro The Fly Who Flew to Space, inspirado en sus propias vivencias con la dislexia y los desafíos que enfrentó en su infancia.

En entrevistas recientes, Lauren Sánchez ha compartido cómo una profesora cambió su vida al detectar su dificultad de aprendizaje, lo que la llevó de ser una estudiante con bajo rendimiento a graduarse con honores en la Universidad del Sur de California (USC) y convertirse en periodista.