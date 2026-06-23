Mientras su prometido Cristiano Ronaldo está haciendo historia en el Mundial 2026 como una de las grandes estrellas, Georgina Rodríguez está enfocada en ser la “ama” de la moda construyendo su propio imperio.

A través de redes sociales se compartió detalles de su nueva marca de moda Mimoa, enfocada hasta el momento en ropa deportiva, diseñada bajo un estilo glamoroso y lujoso. Como era de esperarse, la empresaria es la imagen oficial de la campaña publicitaria.

En imágenes y videos que circulan en redes sociales se aprecia a Georgina haciendo alarde de su belleza y figura de impacto usando algunos de los conjuntos deportivos, uno de ellos conformado por short biker de cintura alta combinado con un bralette de escote remarcado y zapatillas de tacón.

En otras imágenes, Geo aparece posando con un pantalón de chándal con jersey oscuro. Este look tomó protagonismo previo a la MET Gala 2026 mientras la celebridad aparecía frente a la prensa en el Hotel Mark de Nueva York sosteniendo un millonario rosario de diamantes y un bolso Birkin Hèrmes.

En dicha ocasión se creyó que Georgina asistiría con dicho outfit desenfadado a la gala, pero sólo fue una antesala de lo que sería su verdadera aparición.

Para lanzar su marca de moda Geo realizó una sesión fotográfica y fue parte de una entrevista con la revista Harper’s Bazaar España en la que habló sobre sus primeros trabajos como limpiadora de un hotel lejos de su casa.

“Mi primera nómina no llegó sobre un escenario, sino trabajando como limpiadora y camarera en un hotel, en un pueblo lejos de mi casa”, recordó la celebridad de Soy Georgina.

“Con los años he comprendido que ningún trabajo dignifica menos que otro y que ningún sueño se pierde por empezar de una forma distinta a la que imaginabas. A veces el destino te lleva por rutas inesperadas, pero cada experiencia tiene un propósito”, dijo.

La estrella reflexionó sobre cómo era su vida antes de la fama y de su relación con Cristiano Ronaldo y cómo es ahora, llena de atención mediática, trabajo, riqueza y poder dentro de la industria de la moda y las redes sociales.

“Acepto la realidad de la vida que tengo... Pero sí, de vez en cuando, echo de menos esa sensación de pasar desapercibida y disfrutar de la sencillez de ciertos momentos sin sentirme observada”, apuntó.

Y agregó sobre la fortuna que ahora tiene por su trabajo y el imperio que comparte con el futbolista portugués: “El dinero puede facilitar muchas cosas, pero para mí nunca estará por encima de la salud ni del amor. Sin esas dos cosas, es muy difícil construir cualquier proyecto o disfrutar de los logros que alcanzamos”.