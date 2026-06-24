Si aún no sabes dónde ver el partido de México vs Chequia, puedes sumarte a la celebración futbolera en cualquiera de los 18 puntos con pantallas que ha instalado el Gobierno de la Ciudad de México sobre Paseo de la Reforma. Esto con la finalidad de que todos los capitalinos puedan disfrutar del Mundial 2026 de manera gratuita.

Los 18 puntos de transmisión estarán ubicados a lo largo de Paseo de la Reforma, desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución. Entre ellos hay tres escenarios con pantalla, una pantalla gigante y 14 pantallas grandes.

A continuación, te contamos dónde están las pantallas en la CDMX para ver el partido de México vs Chequia, que se jugará hoy 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, a las 19 horas.

Escenarios con pantalla

La Diana Cazadora

Ángel de la Independencia

Monumento a la Revolución

Pantalla gigante

Ángel de la Independencia (zona oriente)

Pantallas grandes

La Diana Cazadora – Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia (poniente)

Ángel de la Independencia (sur)

Ángel de la Independencia (norte)

Ahuehuete (poniente)

Ahuehuete (oriente)

Ahuehuete – Cuauhtémoc

Cuauhtémoc (poniente)

Cuauhtémoc (oriente)

Cuauhtémoc – Amajac

Cuauhtémoc – Amajac

Amajac – Bucareli

Amajac – Bucareli

Bucareli

Avenida de la República

¿Dónde estarán ubicados los módulos de atención ciudadana?

Los módulos de atención ciudadana estarán ubicados cerca de:

La Diana Cazadora

Ángel de la Independencia

Glorieta del Ahuehuete

Glorieta de Cuauhtémoc

Glorieta de la Joven de Amajac

Bucareli

Avenida de la República

Monumento a la Revolución

¿Dónde habrá sanitarios?

La Diana Cazadora

Ángel de la Independencia

Glorieta del Ahuehuete

Cuauhtémoc

Amajac

Bucareli

Monumento a la Revolución

⚽ ¡Ya está todo listo para vivir la emoción del futbol! 📍



👉 Consulta el mapa y ubica las pantallas, escenarios, módulos de atención ciudadana y sanitarios disponibles para disfrutar del partido de forma segura y organizada. 🙌#LaPelotaVuelveACasa pic.twitter.com/3EoHt9z5C1 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 24, 2026

¿Qué pasará con la basura generada?

En redes sociales, el Gobierno de la Ciudad de México señaló que reforzará la campaña “La mejor Sede del Mundial deja limpia la Ciudad” con la instalación de una red de 756 contenedores en 252 puntos de separación ubicados de manera estratégica. Además, recalcó que una parte de la basura colectada se destinará a la fabricación de mobiliario urbano.

¿Dónde habrá conciertos y quiénes se presentarán?

Los tres escenarios con pantalla ubicados en la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución contarán con presentaciones de sonideros y mariachis a partir de las 9:00 p.m., una vez que concluya el partido entre México y Chequia. Los espectáculos finalizarán a la 1:00 a.m.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han revelado la cartelera ni los nombres de los artistas y agrupaciones que participarán en los festejos.

¿Habrá ley seca? Esto es lo que debes saber

A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se publicó la activación de ley seca en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados dentro del perímetro “A” en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

La ley seca estará activa de las 15:00 horas del 24 de junio a las 07:00 horas del 25 de junio.

Sólo estarán exentos los establecimientos mercantiles autorizados como restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, cines, teatros y auditorios.