Kenia Os enamoró a sus seguidores de redes sociales luego de compartir detalles de una sesión fotográfica que hizo para la revista ELLE España. La celebridad recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un video en el que aparece modelando un conjunto negro que resaltó su silueta de impacto.

La cantante posó frente a la cámara ataviada con un elegante vestido de cuero negro, diseñado con cuello halter, espalda descubierta y falda corte lápiz con abertura en la parte trasera de las piernas.

Combinó el look con sandalias de tacón de aguja, pendientes circulares plateados y llamativos anillos plateados.

En las imágenes, la cantante aparece haciendo alarde de su belleza destacada con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, con labial rojizo, blush rosado y un fino cat eye en los párpados.

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Más allá de hacer la portada de ELLE España, Kenia habló de los duros momentos que ha pasado últimamente, incluida su separación de Peso Pluma; en la charla habló sobre las infidelidades sin confirmar que su ex la engañó.

“Creo que las acciones buenas que hagas en tu vida repercuten de manera positiva y también las malas. En mí, el karma es rapidito. Si estoy haciendo algo malo, se me regresa, pero al instante. Entonces, lo cuido muchísimo, creo que por eso siempre he sido muy fiel a todas mis parejas, a todo mi equipo. No he sido una persona de traicionar, porque me da mucho miedo que me vuelva en contra”, apuntó la celebridad.

La entrevista con el medio de moda surgió poco después de que confirmara su separación del cantante de corridos tumbados a casi un año de que comenzaron a salir. En un comunicado conjunto, ambas estrellas dijeron: “Queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”.

En su momento ninguno de los dos habló sobre las razones de su rompimiento, aunque se especuló entre sus fanáticos que Peso Pluma le había sido infiel. De hecho, en un concierto, el cantante fue captado llorando en el escenario mientras repetía: “Le fallé, la perdí, la perdí”.

Tras esto y las recientes declaraciones de Kenia sobre la fidelidad, los usuarios de internet están atando cabos, señalando que Os pudo haber enviado una indirecta hacia Peso Pluma: “¿Entonces Peso sí la engañó?”, “¿Cómo le pueden ser infiel a semejante diosa?”, “Peso Pluma le hizo un favor, hasta se ve más linda de soltera”, se lee en internet.