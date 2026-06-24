Memo Ochoa es actualmente uno de los jugadores más famosos y respetados en el mundo del futbol; su trayectoria bajo la portería ha sido reconocida por las grandes figuras del balompié y por millones de aficionados que lo siguen y lo admiran. Pero hace mucho años, el exportero del América no sólo llamaba la atención por su destreza bajo el marco, sino también, por su vida amorosa, sobre todo cuando cuando se hizo novio de Dulce María, quien en ese entonces ya era muy exitosa por formar parte del grupo RBD.

Todo México se pregunta si Memo Ochoa jugará hoy en el partido contra Chequia, dado que quiere cumplir su récord de ser el primer portero mexicano en haber participado en seis mundiales. No se sabe si será titular o si finalmente Javier Aguirre se decidirá por el Tala Rangel, pero sin duda, la curiosidad ha aumentado con todo lo que rodea al guardameta, incluida su vida sentimental.

La historia entre Memo Ochoa y Dulce María es una de las más recordadas por los seguidores de RBD y del América. Aunque han pasado 20 años desde que fueron novios, los detalles de su romance siguen llamando la atención.

¿Memo Ochoa y Dulce María fueron novios?

Sí. Memo Ochoa y Dulce María fueron novios durante la década de los 2000, cuando ambos atravesaban los momentos más importantes de sus carreras.

Por un lado, Memo Ochoa comenzaba a consolidarse como una de las grandes figuras del futbol mexicano ya que era portero titular en el América, mientras que Dulce María vivía el éxito internacional gracias al fenómeno musical de RBD.

La relación despertó gran interés debido a la popularidad de ambos y a que eran dos de las figuras juveniles más importantes de la época.

¿Cuándo fueron novios Memo Ochoa y Dulce María?

Memo Ochoa y Dulce María fueron novios entre finales de 2005 y principios de 2006.

¿Cómo se conocieron Memo Ochoa y Dulce María?

Memo Ochoa y Dulce María se conocieron en 2005 en un concierto de RBD, donde fueron presentados por un amigo de la producción.

Su romance fue seguido de cerca por los medios y rápidamente se convirtió en una de las relaciones más comentadas del momento. Aunque ambos intentaron mantener cierta discreción, las apariciones públicas y los rumores alimentaron constantemente el interés de los seguidores.

¿Por qué terminaron Memo Ochoa y Dulce María?

Medios mexicanos señalaron que la distancia, los compromisos profesionales y las exigencias de sus respectivas carreras habrían complicado la relación y por eso decidieron terminar a tan sólo unos meses de haber comenzado su romance

Durante esos años, Dulce María realizaba extensas giras internacionales con RBD, mientras que Ochoa se enfocaba en consolidar su carrera deportiva y posteriormente iniciar su aventura en el fútbol europeo.

¿Quiénes han sido las exparejas de Memo Ochoa?

A lo largo de su carrera, el arquero mexicano ha sido relacionado sentimentalmente con distintas figuras del espectáculo, tales como:

Fernanda Polín

Dulce María.

¿Quién es la pareja actual de Memo Ochoa?

Actualmente, el portero mantiene una relación estable con Karla Mora, con quien ha formado una familia y tiene hijos. A diferencia de otras etapas de su vida, Ochoa ha procurado mantener su relación lejos de los reflectores mediáticos.