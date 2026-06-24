La Ciudad de México activó la ley seca en distintas zonas de la capital con motivo del partido de hoy entre México y Chequia, una medida implementada para mantener el orden y la seguridad pública durante la jornada de este miércoles del Mundial 2026.

La restricción afecta la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos específicos y estará vigente por un periodo determinado.

Aquí te explicamos los horarios, las zonas donde aplica y las posibles sanciones por consumir alcohol en la vía pública.

¿Cuál es el horario de la ley seca en CDMX?

De acuerdo con el decreto publicado por la CDMX el día de ayer, 23 de junio, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la ley seca estará vigente:

Desde las 15:00 horas del 24 de junio

Hasta las 07:00 horas del 25 de junio

¿En qué zonas aplica la ley seca?

La medida se aplicará en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados dentro del perímetro “A” del Centro Histórico de la CDMX, así como en las siguientes colonias:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

Establecimientos donde sí se permite la venta de alcohol

Quedan exentos de la ley seca:

Restaurantes

Hoteles

Cines

Teatros

Auditorios

Salones de fiestas

Clubes privados

Sin embargo, únicamente podrán vender alcohol para consumo dentro del establecimiento y acompañado de alimentos. La venta para llevar no está permitida.

¿Te pueden sancionar por beber alcohol en la calle?

Sí. El Artículo 28, fracción V de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que consumir alcohol (así como inhalar o fumar estupefacientes) en la vía pública es una falta administrativa.

Las sanciones pueden incluir:

Multa de 21 a 30 UMA

Arresto de 25 a 36 horas

Trabajo comunitario de 12 a 18 horas

¿A cuánto asciende la multa?

Con base en el valor de la UMA, las sanciones económicas aproximadas son: