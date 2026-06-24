La Selección Mexicana se ha convertido en una de las grandes protagonistas del Mundial 2026. Tras asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, millones de aficionados se preguntan contra quién jugaría México en la siguiente ronda. Aquí te contamos cómo va la tabla de posiciones, cuáles serían los encuentros de los demás equipos y qué rival le tocaría al Tri si termina líder de grupo.

México ya está clasificado a dieciseisavos de final: el equipo dirigido por Javier Aguirre aseguró su boleto a la fase eliminatoria después de sumar dos victorias en sus primeros dos partidos del Grupo A (contra Sudáfrica y Corea del Sur), convirtiéndose en la primera selección en avanzar a la siguiente ronda.

Además, el Tri llegó a la última jornada como líder del grupo, por encima de Corea del Sur, República Checa y Sudáfrica.

¿Contra quién jugaría México en dieciseisavos de final?

Según los pronósticos hechos con base en los resultados de cada país, México avanzaría como líder del Grupo A, por lo que su rival en dieciseisavos sería uno de los mejores terceros lugares provenientes de los grupos C, E, F, H o I.

Tras el cierre de la Jornada 2, el rival de México hasta ahorita sería la selección de Escocia, de acuerdo con BBC, esto se debe a que dicho equipo está en tercer lugar del Grupo C, el cual comparte con Brasil, Marruecos y Haití (este último ya fue eliminado de la siguiente fase).

¿Qué selecciones ya están clasificadas a dieciseisavos de final?

Hasta el momento, entre los equipos que ya aseguraron su boleto destacan:

México (Grupo A)

(Grupo A) Estados Unidos (Grupo D)

(Grupo D) Alemania (Grupo E)

(Grupo E) Argentina (Grupo J)

(Grupo J) Francia (Grupo I)

(Grupo I) Noruega (Grupo I)

(Grupo I) Colombia (Grupo K).

Estas selecciones lograron confirmar matemáticamente su clasificación antes de finalizar la fase de grupos.

¿Cómo funciona el nuevo formato del Mundial 2026?

La Copa del Mundo de 2026 es la primera en contar con 48 selecciones. El sistema establece que avanzan:

-Los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos

-Los ocho mejores terceros lugares.

En total, 32 equipos disputan la nueva ronda de dieciseisavos de final antes de los octavos.

¿Cuándo jugaría México los dieciseisavos de final?

Si mantiene su posición como líder del Grupo A, México disputará su partido de dieciseisavos el próximo 30 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La ventaja para el Tri es que podrá disputar la siguiente fase ante su afición y sin necesidad de cambiar de sede.

¿Cómo quedarían los dieciseisavos de final?

-Alemania vs Paraguay

-Francia vs Suecia

-Corea del Sur vs Suiza

-Países bajos vs Marruecos

-Portugal vs Ghana

-España vs Austria

-EU vs Argelia

-Egipto vs República Checa

-Brasil vs Japón

-Costa de Marfil vs Noruega

-México vs Escocia

-Inglaterra vs Cabo Verde

-Argentina vs Uruguay

-Australia vs Irán

-Canadá vs Bélgica

-Colombia vs Croacia.