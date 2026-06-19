La Selección Mexicana encontró en Raúl Rangel a uno de los protagonistas inesperados del Mundial 2026. Con una actuación decisiva en el México vs Corea del Sur y unas atajadas espectaculares, el arquero conquistó a la afición en la noche en la que el Tricolor se llevó la victoria y aseguró su pase a la siguiente ronda. Pero, ¿quién es el portero, dónde juega, cuántos años tiene y por qué le dicen Tala? Aquí te contamos todos los detalles de su historia.

La selección dirigida por Javier Aguirre sumó otros 3 puntos en su segundo partido en el Mundial 2026; el duelo contra Corea del Sur no fue fácil y, aunque hubo varios intentos por aparte del Tricolor por anotar, no consiguió más que un tanto, el cual fue suficiente para conseguir su pase a dieciseisavos de final (con un rival aún por definir).

Luis Romo fue quien anotó el único gol y el causante de la alegría de millones de aficionados, quienes celebraron en varias partes de la República Mexicana y el mundo. Pero no sólo él fue la figura del partido, sino que la noche se la llevó el portero Tala Rangel, con un par de atajadas con las que salvó al conjunto mexicano. Dicho paradón le dio la vuelta al mundo y colocó a Rangel en el centro de la conversación.

¿Quién es Raúl ‘Tala’ Rangel?

Raúl Rangel es un futbolista mexicano que juega como portero y que ha logrado consolidarse como una de las figuras más importantes de Club Deportivo Guadalajara y de la Selección de México.

Gracias a sus reflejos, liderazgo y seguridad bajo los tres postes, el arquero se ha ganado la confianza de la afición, quien hoy lo considera uno de los grandes responsables del buen momento que atraviesa el combinado nacional.

¿Por qué le dicen “Tala” a Raúl Rangel?

El sobrenombre "Tala" se debe al parecido físico que tiene con el exportero Alfredo Talavera, quien también vistió la camiseta de las Chivas. De acuerdo con Raúl Rangel, estas similitudes fueron destacadas por un entrenador del club.

¿Qué edad tiene Raúl ‘Tala’ Rangel?

Raúl Rangel nació el 25 de febrero de 2000, por lo tanto, actualmente tiene 26 años.

¿De dónde es Raúl Rangel?

El guardameta nació en Zapotlán el Grande, municipio ubicado en el sur de Jalisco y conocido actualmente como Ciudad Guzmán.

¿Cuánto mide Tala Rangel?

Raúl Rangel mide aproximadamente 1.92 metros, una estatura que le permite dominar el juego aéreo, cubrir gran parte de la portería y destacar en balones detenidos.

¿En qué equipo juega Tala Rangel?

Raúl Rangel pertenece a las Chivas de Guadalajara, uno de los clubes más populares del futbol mexicano.