La fiebre por el Mundial 2026 no sólo se vive dentro de la cancha pues en redes sociales, miles de aficionados también han puesto la mirada en los jugadores que destacan por su carisma, estilo y apariencia física. Y si hay una selección que ha llamado especialmente la atención, esa es la de Corea del Sur; de acuerdo con los internautas, varios de sus futbolistas parecen modelos, incluso han llegado a compararlos con laos integrantes de la banda BTS. ¡Conoce cuáles son los surcoreanos que han robado suspiros durante la Copa del Mundo!

Con una generación de futbolistas que combina talento, disciplina y una imagen que muchos comparan con los integrantes de BTS, varios jugadores de la selección de Corea del Sur se han convertido en auténticos fenómenos virales durante la Copa del Mundo.

Pero no sólo los futbolistas han llamado la atención, sino también, los coreanos que viajaron hasta México para acompañarlos, ya que en redes sociales circulan varios videos de mexicanas besándose con ellos.

¿Quiénes son los futbolistas más guapos de Corea del Sur en el Mundial 2026?

Son Heung-min

El capitán de Corea del Sur encabeza prácticamente todas las listas. Además de ser una estrella internacional del futbol, Son destaca por su sonrisa, estilo elegante y personalidad amable que le han ganado millones de seguidores en todo el mundo. Muchos aficionados consideran que podría pasar perfectamente por integrante de una banda de K-pop. Actualmente juega en Los Angeles FC.

Lee Kang-in

Lee Kang-in se ha convertido en uno de los jugadores más populares entre las nuevas generaciones. Su apariencia juvenil y carisma natural han provocado que miles de usuarios lo comparen con artistas del entretenimiento coreano. Actualmente juega en el Paris Saint-Germain (PSG).

Cho Gue-sung

Si hubo un jugador que conquistó internet durante los últimos años, fue Cho Gue-sung. Su físico atlético y rasgos faciales lo han convertido en uno de los futbolistas asiáticos más admirados del planeta. Actualmente juega en el FC Midtjylland de la Superliga de Dinamarca

Seol Young-woo

Seol Young-woo ha sido una de las sorpresas entre los seguidores de Corea del Sur. Las fotografías compartidas durante el torneo han provocado numerosos comentarios sobre su atractivo físico. Actualmente juega en la Estrella Roja de Belgrado.

Oh Hyeon-gyu

La joven promesa coreana destaca por su apariencia juvenil y una imagen que recuerda a artistas de la industria musical surcoreana. Actualmente juega con el Beşiktaş J. K. de la Superliga de Turquía.

¿Quién es el jugador más popular de Corea del Sur?

Actualmente, Son Heung-min es la máxima figura del futbol surcoreano. Su trayectoria internacional, liderazgo y personalidad lo han convertido en uno de los deportistas asiáticos más reconocidos del mundo.