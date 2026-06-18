La emoción del Mundial 2026 continúa y uno de los partidos más esperados por la afición mexicana está a punto de disputarse: la Selección Mexicana se enfrenta a Corea del Sur en un duelo que podría ser determinante para sus aspiraciones dentro de la Copa del Mundo. ¿A qué hora juega México vs Corea del Sur? Te compartimos el horario, los canales que los transmitirán y las probables alineaciones.

La Selección Mexicana afronta este compromiso con la necesidad de sumar puntos importantes para acercarse a la siguiente ronda de dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró momentos de buen futbol durante el partido contra Sudáfrica, por lo que se espera que el Tricolor se lleve el liderato del grupo A.

De la mano de Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Luis Santiago Giménez y César Montes, la afición mexicana espera que la selección siga con el pie derecho en su paso mundialista.

¿A qué hora juega México hoy contra Corea del Sur?

El partido entre LA Selección de México y Selección de Corea del Sur se disputará este día en el marco de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Horario del partido:

México: 19:00 horas

Estados Unidos (Este): 21:00 horas.

¿Dónde ver México vs Corea del Sur EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las principales cadenas de televisión que cuentan con los derechos del Mundial 2026:

-Canal 5

-Azteca 7

-TUDN

-Plataformas de streaming con derechos oficiales.

Posible alineación de México hoy

La probable alineación del Tri sería:

Raúl Rangel Jorge Sánchez Edson Álvarez Johan Vásquez Jesús Gallardo Erik Lira Brian Gutiérrez Gil Mora Roberto Alvarado Raúl Jiménez Julián Quiñones.

La alineación definitiva será confirmada minutos antes del inicio del partido.

¿Quién es favorito entre México y Corea del Sur?

Se espera un encuentro equilibrado. Corea del Sur cuenta con jugadores de experiencia internacional y ha demostrado ser una selección competitiva en las últimas Copas del Mundo. México, por su parte, buscará imponer su experiencia mundialista y aprovechará el apoyo de la afición en el estadio Akron, en Guadalajara, para quedarse con la victoria.

Jugadores a seguir

Raúl Jiménez

El delantero mexicano vive un momento especial tras reencontrarse con el gol en el Mundial 2026 y se ha convertido en una de las principales esperanzas ofensivas del Tri.

Son Heung-min

La máxima figura de Corea del Sur es uno de los futbolistas más peligrosos del torneo gracias a su velocidad y capacidad goleadora.