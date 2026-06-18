La fiebre mundialista se apodera de la Ciudad de México. Miles de aficionados se preparan para seguir el esperado partido entre México y Corea del Sur, un duelo que podría definir al líder del Grupo A del Mundial 2026. Para quienes no lograron ingresar al Fan Fest del Zócalo, las autoridades capitalinas instalaron 11 pantallas gigantes adicionales en distintos puntos del Centro Histórico, permitiendo que los seguidores del Tri disfruten del encuentro EN VIVO y formen parte de una de las celebraciones futbolísticas más importantes del torneo

¿Dónde ver México vs Corea del Sur EN VIVO en CDMX?

Como parte del Festival Futbolero Zócalo, el Gobierno de la Ciudad de México habilitó varias pantallas gigantes en las inmediaciones del Centro Histórico para que los aficionados puedan disfrutar del partido entre México y Corea del Sur.

Las pantallas adicionales estarán ubicadas en los siguientes 11 puntos:

Juárez y Bellas Artes

Juárez y Revillagigedo

5 de Mayo y Palma

5 de Mayo e Isabel la Católica

Madero y Palma (cerca de Allende)

20 de Noviembre y Uruguay

20 de Noviembre y Mesones

20 de Noviembre y Regina

Pino Suárez y Uruguay

Pino Suárez y El Salvador

16 de Septiembre y Palma

Las autoridades invitaron a los asistentes a llegar con anticipación para encontrar un buen lugar y disfrutar del ambiente mundialista en familia.

Festival Futbolero Zócalo: pantallas gigantes para vivir el Mundial 2026

El Festival Futbolero instalado en el Zócalo capitalino se ha convertido en uno de los principales puntos de reunión para los aficionados durante el Mundial 2026.

Además de la pantalla principal en la Plaza de la Constitución, los asistentes pueden desplazarse entre distintos puntos del Centro Histórico donde se han colocado pantallas alternas para evitar aglomeraciones y mejorar la experiencia de los visitantes.

Entre los puntos de referencia cercanos destacan:

Alameda Central

Palacio de Bellas Artes

Catedral Metropolitana

Plaza de la Constitución

México vs Corea del Sur: partido clave en el Mundial 2026

El encuentro entre México y Corea del Sur podría definir el liderato del Grupo A del Mundial 2026, por lo que se espera una gran afluencia de aficionados en el Zócalo y sus alrededores.

La recomendación de las autoridades es utilizar transporte público, llegar con tiempo suficiente y ubicar previamente la pantalla más cercana para disfrutar del partido sin contratiempos.

Miles de aficionados se darán cita para apoyar al Tri en uno de los encuentros más importantes de la fase de grupos del Mundial 2026.