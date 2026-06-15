Han Doug Hyun, entrenador de rendimiento mental de la selección de Corea del Sur, elogió este lunes la fuerza psicológica de México, segundo rival de los asiáticos en esta Copa del Mundo.

“No se ven engreídos por la emoción de haber ganado el primer partido, ni están diciendo que definitivamente ganarán el segundo, sino que se notan ocupados en cómo preparar este juego, están situados exactamente en ese estado de equilibrio”, afirmó Deock-Hyun en conferencia de prensa.

Corea del Sur se prepara para medirse al anfitrión en Guadalajara el próximo jueves en un partido en el que el vencedor será líder en solitario del grupo A, en el que también compiten República Checa y Sudáfrica.

“Tanto nuestro cuerpo técnico como los jugadores también se están preparando de gran manera para cumplir con los objetivos: avanzar tal como nos preparamos, haciendo lo que siempre hacemos”, aseguró.

Luego de la victoria por 2-1 en su debut contra República Checa, vencer al Tri es el segundo objetivo de los ‘Guerreros del Taegeuk’ para amarrar sus posibilidades de clasificar a los dieciseisavos de final.

La necesidad de tener a un entrenador de rendimiento mental en el equipo fue idea del seleccionador Hong Myung-bo, esto, con el objetivo de fortalecer la preparación de sus jugadores, principalmente de los que están por primera vez en un Mundial.

Han Doug Hyun trabaja cada día de la mano del cuerpo técnico para mejorar el aspecto psicológico y contribuir a la salud física de los jugadores, lo que ayudará al rendimiento físico al forjar una mentalidad de “espíritu de lucha y valentía”.

El equipo coreano tuvo este lunes una práctica abierta a la prensa enfocada en jugadas a balón parado. Poco antes, el cuerpo técnico realizó la sesión de análisis táctico apoyado con videos, como suele hacerlo desde que inició la concentración.

El seleccionador espera la recuperación del delantero Oh Hyeon-gyu y el centrocampista Jun-Ho Bae, quienes en los últimos dos días han trabajado por separado para recuperarse de una lesión en el tobillo.

Corea del Sur tendrá una práctica a puerta cerrada este martes y el miércoles ofrecerá una conferencia de prensa previo al encuentro contra México.