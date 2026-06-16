Kylian Mbappé estampó su 13er gol en Copa del Mundo para dejar atrás a Pelé y empatar en el cuarto puesto de la tabla histórica del torneo.

Mbappé abrió el martes la cuenta a los 66 minutos en el debut de Francia en el Mundial contra Senegal.

Gritó su gol después de haber malogrado varias ocasiones, incluida una oportuna intervención del arquero Édouard Mendy.

Llegó a los 57 goles con Les Bleus para igualar Olivier Giroud por el récord de la selección nacional.

En su tercer Mundial y con 27 años de edad, Mbappé quedó a la par del argentino Lionel Messi y su compatriota Just Fontaine.

Mbappé se colocó a un gol de igualar al alemán Gerd Müller y a dos del brasileño Ronaldo. El máximo goleador de todos los tiempos es el alemán Miroslav Klose, autor de 16 dianas.

En su primer Mundial, Mbappé irrumpió a lo grande para ayudar a Francia a conquistar su segunda copa en 2018. Alcanzó la final en Qatar 2022, firmando tres goles en la final que perdió su equipo ante la Argentina de Messi.

Con el Real Madrid esta temporada, Mbappé fue el máximo goleador de la Liga de Campeones con 15 tantos y de la liga española con 25.