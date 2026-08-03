¡Hay buenas noticias para los estudiantes que fueron aceptados en la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina! Según anunció Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), el pago ya comenzó a repartirse. Sigue leyendo para saber cuándo te toca cobrar.

¿Inscribiste a tus hijos de primaria en la Beca Rita Cetina? Debes saber que los pagos anuales ya iniciaron con el objetivo de beneficiar la economía de padres de familia y tutores ahora que el nuevo ciclo escolar va a comenzar a nivel nacional para alumnos de educación básica.

Con este apoyo, los padres de familia o tutores podrán comprar los útiles y uniformes que los alumnos requerirán para todo el año escolar, que comenzará el próximo 31 de agosto a nivel nacional para educación básica, según lo establecido en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo 2026-2027.

Cada beneficiario podrá cobrar un total de 2 mil 500 pesos de la Beca Rita Cetina a partir de este lunes 3 de agosto y hasta el viernes 14 del mismo mes, según el calendario revelado por la CNBBBJ.

¿Quién ya puede cobrar? Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina

Los alumnos que ya pueden cobrar son los 4.7 millones que recibieron sus tarjetas en las últimas semanas. El pago se realizará de acuerdo con la primera letra del primer apellido de la madre, padre o tutor que inscribieron a los beneficiarios; aquí te dejamos el calendario:

Letra - Día

A, B: Lunes 3 de agosto

C: Martes 4 de agosto

D, E, F: Miércoles 5 de agosto

G: Jueves 6 de agosto

H, I, J, K, L: Viernes 7 de agosto

M: Lunes 10 de agosto

N, Ñ, O, P, Q: Martes 11 de agosto

R: Miércoles 12 de agosto

S: Jueves 13 de agosto

T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 14 de agosto

El pago de la Beca Rita Cetina para primaria se realizará a través de los plásticos entregados a los beneficiarios entre mayo y julio.

En caso de que los beneficiarios todavía no tengan su tarjeta bienestar y les toque cobrar pronto, serán contactados por teléfono para que acudan a un Centro de Atención de Becas Bienestar (CABB) donde se les hará la entrega del plástico.

Si los padres o tutores no pueden ir por la tarjeta, los Servidores de la Educación del CABB podrán ir casa por casa a hacer la entrega.