El presidente francés, Emmanuel Macron, intervino para hacer descarrilar el proyecto de privatización de una parte de las competiciones de la FIFA liderado por el patrón de esa institución, Gianni Infantino, y que ya ha sido abandonado.

Según publica este lunes el diario L'Équipe, el inquilino del Elíseo hizo diversas llamadas para buscar respaldos contra un proyecto que considera que puede ir en contra de los valores de solidaridad del fútbol.

El entorno de Macron confirmó a L'Équipe que su oposición a ese proyecto es similar a la que en 2021 mostró contra la Superliga.

"Quiere preservar la unidad del fútbol mundial y evitar toda fractura duradera entre continentes y confederaciones, es su papel diplomático", indicaron fuentes del Elíseo, que justificaron así su injerencia en este asunto deportivo.

El presidente francés mostró su respaldo total al dirigente de la UEFA, Alexander Ceferin, que encabezó el rechazo del proyecto de Infantino de abrir a capital privado un 20 % de las actividades deportivas organizadas por la FIFA, con el objetivo de generar unos 3,600 millones de euros.

Macron, que considera saneadas las cuentas de la FIFA y que cree que sus beneficios deben dirigirse a los países más desfavorecidos, efectuó varias llamadas telefónicas, entre ellas una a Ceferin, antes del comunicado contundente de la UEFA contra el proyecto.

También mantuvo contactos con el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), el sudafricano Patrice Montsepe, y con el propio Infantino, según L'Équipe.

El proyecto del presidente de la FIFA, aunque oficialmente abandonado el pasado día 1, puede haber dejado huella puesto que Francia se planeta retirar el apoyo a la reelección de Infantino en el Congreso que tendrá lugar en marzo próximo en Marruecos. EFE