A poco más de dos semanas de la trágica muerte de su primogénito, Mauro Menéndez, Aylín Mujica admitió no saber qué va a hacer “para vivir” sin su hijo, en medio del duelo y de la polémica que desató su decisión de retomar sus compromisos laborales.

¿Qué dijo la actriz cubana? A continuación te contamos los detalles sobre su reciente mensaje al productor musical y DJ.

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Según una publicación de Instagram, Aylín Mujica escribió un nuevo y conmovedor mensaje dedicado a su hijo Mauro Menéndez, quien falleció el pasado 16 de julio de 2026 durante un viaje a Barbados.

A poco más de dos semanas de la tragedia, la artista expresó el profundo dolor que sigue enfrentando con un video que conmovió a sus seguidores y en el que se muestra al DJ encendiendo un globo de cantoya y soltándolo hacia el cielo.

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En dicho video, la actriz cubana escribió admitiendo que no sabe cómo va a seguir su vida si su hijo: “Gracias por la luz que dejaste en nuestras vidas. Siempre vivirás en nuestros corazones. Mi Mau , tu presencia sigue viva en cada amanecer, en cada atardecer en el viento, en el mar, en cada acto de amor, te extraño tanto, no sé cómo voy a hacer para vivir sin ti”.

La muerte de Mauro Menéndez conmocionó al mundo del espectáculo luego de que se informara su fallecimiento el 16 de julio en medio de un viaje a Barbados. Tras su muerte, Aylín Mujica reveló en una entrevista para La Mesa Caliente que su hijo había sido diagnosticado con una neumonía severa y que su estado de salud se complicó repentinamente, por lo que fue hospitalizado e intubado.

En dicha entrevista recordó que a su hijo “lo revivieron cinco veces” luego de dos infartos y tres convulsiones: “Lo revivieron aproximadamente cinco veces. La sexta me llamaron y la doctora me dijo: 'Tenemos que tomar una decisión'”, recordó. Desesperada por saber cómo estaba su hijo y por hablar con él, la actriz pidió que acercaran el teléfono al oído de Mauro y le suplicó: “No te vayas, Mauro, no te vayas”.

Pese al duelo, la actriz dio la entrevista y anunció que retomaría su compromisos laborales en Colombia con el programa Top Chef. Lo anterior desató una ola de críticas en redes sociales por haber tratado con “frialdad” la muerte de su hijo y faltarle el respeto a su memoria anteponiendo su imagen y su trabajo y por “lucrar” con lo ocurrido.

“Ni una semana ha pasado, Dios mío. Cómo le gusta a la gente lucrar”, “No me gustó para nada pensar que una madre haga esto ni a una semana que pasó. Por respeto, debió esperar”, “¿Qué le duró esto? Yo tengo un hijo de su edad y debe ser un dolor inmenso que no tiene nombre sufrir una pérdida así”, “No entiendo su entrevista y no lo ha enterrado”, “Ya dando entrevista, no señores. ¿Dónde está el respeto?” comentaron los internautas.

Otros seguidores más sugieren que el trabajo es su mejor distracción y su forma de llevar el duelo: “A ella no le ha caído el 20, está en shock. Aún en unos días es que va a estar en la realidad que está viviendo y es donde viene el dolor más fuerte que ha sentido en su vida”, “Cada quien vive el duelo de diferentes formas”, “Tal vez es su manera de lidiar con su dolor”.