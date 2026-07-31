Miles de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se preguntan si el inicio del ciclo escolar 2026-2027 cambiará de fecha luego del anunció de la aplicación del examen de control presencial, un requisito solicitado a algunos aspirantes como parte del proceso de inscripción. ¿Se pospondrá el regreso a clases o se respetará el calendario actual? Esto se sabe.

Tras la polémica que se generó por el presunto uso de Inteligencia Artificial (IA), suplantación de identidad y apoyos externos durante la aplicación del examen de licenciatura 2026-2027/1, las autoridades informaron que se aplicará un examen de control a ciertos aspirantes (aspirantes aceptados y aspirantes cuyo puntaje fue igual o superior al mínimo con el que fue posible ingresar a la misma carrera, plantel y modalidad entre 2021 y 2026).

El objetivo. de acuerdo con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, es verificar que los resultados obtenidos correspondan realmente al desempeño de los aspirantes. Por esta medida recién anunciada es que algunos estudiantes se preguntan si el inicio de clases se retrasará o si se reanudarán las actividades como se tenía previsto en el calendario oficial.

¿La UNAM cambiará la fecha de inicio de clases en 2026?

No. Hasta el momento, la UNAM no ha anunciado oficialmente modificaciones al calendario escolar por la aplicación del examen de control presencial.

No obstante, en un boletín, la Máxima Casa de Estudios señaló que planea llevar a cabo el examen de control presencial a la brevedad “p ara reducir la afectación al calendario escolar ”, por lo que se presupone que podrían cambiar las fechas.

“La Universidad, agregó, tenía que ofrecer una salida que al mismo tiempo permita corregir la situación, a la brevedad posible, e iniciar el semestre sin alterar significativamente el calendario escolar ya aprobado”, precisó la UNAM en su boletín.

¿Cuándo inician las clases en la UNAM?

Con base en el calendario escolar oficial de la UNAM, el inicio del ciclo escolar 2026-2027 es el próximo lunes 10 de agosto.

#BoletínUNAM Recibe el #RectorLomelí las recomendaciones de la Comisión Técnica para revisar el Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026-2027/1 de la UNAM > https://t.co/YVJJcxJq9b pic.twitter.com/oc2tSz66bs — UNAM (@UNAM_MX) July 31, 2026

¿Dónde consultar información oficial?

La UNAM recomienda revisar exclusivamente los portales oficiales de facultades, escuelas y planteles. De esta manera, los estudiantes podrán evitar información falsa o rumores difundidos en redes sociales.