La UNAM confirmó que aplicará un examen de control presencial a parte de los aspirantes que participaron en el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027, luego de detectar anomalías estadísticas e indicios de posibles irregularidades en el primer examen de admisión realizado completamente en línea.

La decisión fue anunciada por el rector Leonardo Lomelí, quien explicó que el objetivo no es aplicar un nuevo proceso de selección, sino verificar que los resultados obtenidos correspondan realmente al desempeño de los aspirantes.

La medida llega después de que una comisión técnica revisara el concurso de admisión tras denuncias sobre presunto uso de Inteligencia Artificial (IA), suplantación de identidad y apoyos externos durante la aplicación del examen.

Si presentaste el examen de ingreso a la UNAM, estas son las respuestas a las dudas más frecuentes.

¿La UNAM aplicará un nuevo examen de admisión?

No.

La universidad aclaró que no se trata de un nuevo examen de admisión, sino de un examen de control presencial.

Según el rector Leonardo Lomelí, el propósito es garantizar que quienes obtuvieron un lugar lo hicieron sin recibir ayuda externa.

"No se trata de un nuevo examen, se trata de un examen de control", afirmó.

¿Por qué la UNAM decidió aplicar un examen de control?

La universidad explicó que la decisión se tomó después de detectar cambios atípicos en los resultados del examen de admisión 2026.

Entre los principales hallazgos de la comisión técnica destacan:

Incremento inusual de aspirantes con calificaciones muy altas.

Posibles casos de uso de Inteligencia Artificial.

Suplantación de identidad.

Uso de teléfonos celulares durante la prueba.

Presencia de personas ayudando a algunos aspirantes.

La UNAM indicó que el objetivo es preservar la equidad y la transparencia del proceso de admisión.

¿Quiénes deberán presentar el examen de control de la UNAM?

La convocatoria será para:

Aspirantes que fueron aceptados.

Aspirantes cuyo puntaje fue igual o superior al mínimo con el que fue posible ingresar a la misma carrera, plantel y modalidad entre 2021 y 2026.

La universidad aclaró que ser convocado no significa que exista una acusación de fraude.

¿Todos los aspirantes aceptados deberán repetir el examen?

La UNAM informó que convocará a los aspirantes definidos por los criterios establecidos por la comisión técnica.

En las próximas horas dará a conocer el listado completo, el procedimiento y las fechas para el examen presencial.

¿Cuándo será el examen presencial?

Hasta el momento la UNAM no ha informado la fecha exacta.

El rector señaló que la universidad publicará en las próximas horas la convocatoria con:

Fecha.

Sedes.

Horarios.

Procedimiento.

Requisitos.

¿Cómo será el examen de control?

La evaluación será presencial.

Los lugares disponibles se asignarán con base en los resultados obtenidos en este examen de control.

La UNAM busca confirmar que los conocimientos demostrados durante la prueba en línea coincidan con el desempeño del aspirante en una evaluación presencial.

¿Perderé mi lugar si fui aceptado?

No necesariamente.

La universidad no informó que todos los aspirantes aceptados perderán automáticamente su lugar.

El examen de control servirá para verificar los resultados y posteriormente determinar la asignación definitiva de lugares.

¿La UNAM comprobó que hubo fraude con Inteligencia Artificial?

No.

La comisión técnica explicó que encontró indicios e irregularidades, pero no concluyó de forma definitiva que todos los casos estuvieran relacionados con Inteligencia Artificial.

Durante la investigación también se detectaron:

Uso de celulares.

Ayuda de terceros.

Posible suplantación de identidad.

Conductas prohibidas durante la aplicación del examen.

¿Qué irregularidades detectó la UNAM?

El análisis estadístico reveló un crecimiento sin precedentes en las calificaciones más altas.

Entre 2021 y 2025:

3.5 % de los aspirantes obtuvo 100 o más aciertos.

En 2026:

16.3 % alcanzó esa cifra.

En el caso de quienes lograron 110 o más aciertos:

Antes representaban alrededor del 0.9 % .

. En 2026 aumentaron a 5.5 %.

Para la comisión, estos cambios justificaron una revisión extraordinaria del proceso.

¿Cuántos aspirantes presentaron el examen UNAM 2026?

De acuerdo con la Comisión Técnica:

158,727 aspirantes realizaron el examen de ingreso.

Asimismo:

Cerca del 2 % de las pruebas fueron canceladas por irregularidades detectadas durante la aplicación.

¿Qué dijo la UNAM a los aspirantes que aprobaron de forma legítima?

El rector Leonardo Lomelí ofreció una disculpa pública.

Reconoció que muchos aspirantes deberán presentar nuevamente una evaluación pese a haber realizado correctamente el proceso.

Explicó que la medida busca ofrecer certeza jurídica y garantizar igualdad de condiciones para todos los participantes.

¿Qué sigue en el proceso de admisión de la UNAM?

La universidad dará a conocer próximamente:

La convocatoria oficial.

Fechas del examen presencial.

Sedes.

Requisitos.

Procedimiento para presentar la evaluación.

Calendario de resultados.

Mientras tanto, la investigación sobre las irregularidades detectadas en el proceso de admisión 2026 continúa.