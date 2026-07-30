La Selección Mexicana Sub-20 atraviesa una etapa clave en la formación de la próxima generación de futbolistas que buscarán consolidarse en el Tri Mayor. Con el proceso rumbo a futuras competencias internacionales, varios jóvenes han llamado la atención por su talento, regularidad y proyección tanto en la Liga MX como en los partidos que actualmente disputan en el Campeonato Sub-20 de Concacaf. Aquí te compartimos los nombres de los 5 jugadores que podrían brillar e un futuro en el equipo dirigido por Rafa Márquez.

Actualmente, se disputa el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026, el torneo más importante de selecciones juveniles de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, que reúne a 12 países en busca del título regional y de un boleto a las principales competencias internacionales. El certamen se juega con una fase de grupos y rondas de eliminación directa, en las que los equipos buscan avanzar hasta las semifinales.

Además de coronar al mejor equipo Sub-20 de la región, el campeonato otorga cuatro plazas para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, las cuales son para los cuatro semifinalistas, mientras que el campeón también consigue el único boleto de Concacaf al torneo de futbol masculino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Quiénes son las 5 joyas de la Selección Mexicana Sub-20?

Los jugadores que están llamando la atención de los analistas y aficionados por su desempeño en la cancha durante el Campeonato Sub-20 son:

1. Diego Reyes

Diego Reyes se ha consolidado como uno de los delanteros con mayor proyección dentro de las categorías juveniles del futbol mexicano. Además, su liderazgo en el campo lo perfila como uno de los candidatos a convertirse en referente del Tricolor en los próximos años. Juega en el Flamengo del Campeonato Brasileño de Serie A.

2. Santiago Sandoval

Santiago Sandoval, mediocampista ofensivo de las Chivas de Guadalajara, ha demostrado ser un jugador capaz de recuperar balones, distribuir el juego y marcar el ritmo de los partidos. Su inteligencia táctica y capacidad para conectar líneas le han permitido convertirse en un elemento importante dentro de la Selección Mexicana Sub-20.

3. Hugo Camberos

Uno de los nombres que más ilusión despierta entre la afición es Hugo Camberos. El atacante de Chivas destaca por su velocidad, capacidad para encarar defensores y facilidad para generar oportunidades de gol.

4. Sebastián Liceaga

Es un prometedor guardameta mexicano de 19 años perteneciente a las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara. Actualmente, es considerado una de las máximas joyas de la cantera rojiblanca para resguardar el arco.

5. Edwin Soto

Edwin Soto es un futbolista mexicano de 19 años que se desempeña como defensa lateral izquierdo en las fuerzas básicas del Club de Fútbol Pachuca y destaca por su técnica ofensiva y desequilibrante.

¿Podrían llegar al Mundial con la Selección Mexicana?

Aunque todavía tienen un importante camino por recorrer, los cinco futbolistas cuentan con condiciones para aspirar a una convocatoria con la Selección Mayor si mantienen un crecimiento constante en sus clubes.