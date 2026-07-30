Un video de Javier "Chicharito" Hernández se hizo viral en las últimas horas y esto debido a que vivió un incómodo momento con un reportero que comparó su carrera con la de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La pregunta del periodista fue respondida por el exjugador de las Chivas del Guadalajara y sus palabras generaron miles de reacciones. ¿Qué contestó el futbolista y de qué manera defendió su trayectoria? Te contamos.

Javier Hernández es considerado uno de los futbolistas mexicanos más importantes de los últimos años. Entre sus principales logros destacan ser el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, además de que fue convocado en varias Copas del Mundo y fue campeón de la Premier League con el Manchester United.

También formó parte de otros equipos como el Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla y LA Galaxy. Por todo esto es que el Chicharito tiene un gran número de fans que lo apoyan y lo siguen a donde sea que vaya.

Ahora que salió a la luz el video en el que un periodista cuestionó de frente al Chicharito y lo comparó con Messi y CR7, miles de sus seguidores salieron en su defensa, señalando directamente al comunicador de faltarle al respeto e intentar menospreciarlo.

Durante una entrevista, el periodista Gerardo Velázquez de León cuestionó a Chicharito sobre su carrera y la etapa que recién había cerrado en el futbol mexicano tras su salida del Rebaño Sagrado; posteriormente, el comunicador le preguntó qué sentía al ver a jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi compitiendo todavía en el Mundial, mientras él se iba a jugar a una categoría más baja.

“Cuando ves jugadores como Messi, como Modrić, como Cristiano Ronaldo, jugar al nivel de una Copa del Mundo y tú estás jugando ahora en un escalón un poco más abajo, ¿qué te hace sentir?”, preguntó el periodista.

La respuesta de Chicharito fue: “Nada”, palabra que pronunció para inmediatamente lanzar una sonrisa. La respuesta del máximo goleador de la Selección Mexicana sorprendió a miles, ya que aplaudieron su confianza y la forma tan serena con la que respondió a un cuestionamiento que catalogaron como “grosero”.

“Imagínate tener a Chicharito enfrente y preguntarle esa m*mada”, “Qué malas preguntas”, “Eso es que el periodista no sabe qué decir, no se preparó para hacer una entrevista a un jugador profesional”, “Buena respuesta”, “Inteligencia emocional para no caer en provocaciones absurdas” y “Bien hecho, buena respuesta a pregunta mal intencionada” fueron algunas de las reacciones.

¿Cuál es el nuevo equipo del Chicharito Hernández?

El nuevo equipo de Javier "Chicharito" Hernández, de 38 años, es el Atlético Dallas de la USL Championship (segunda división de Estados Unidos).