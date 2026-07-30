Canelo Álvarez ha sorprendido a todos sus fans. Esta vez no fue por su desempeño en el ring, sino por su calidez humana. Y es que respondió al llamado de ayuda de un joven boxeador mexicano que buscaba reunir recursos para representar al país en una competencia internacional. El campeón tapatío le aseguró que cubriría todos los gastos necesarios para que pudiera viajar.

El gesto rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde usuarios y celebridades aplaudieron la acción del boxeador. Te contamos cómo ocurrió el apoyo a Josué Zepeda y cuál fue la reacción de los internautas.

¿Por qué Josué Zepeda pidió ayuda para representar a México?

A través de Instagram, el joven boxeador Josué Zepeda, originario de Baja California, compartió un video en el que explicó que fue convocado para representar a México en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19, que se celebrará en Budva, Montenegro, del 14 al 28 de octubre de 2026 .

Sin embargo, explicó que la noticia lo entristecía un poco, pues él y su familia debían cubrir los gastos del viaje, por lo que necesitaba reunir aproximadamente 80 mil pesos antes del próximo 21 de agosto .

"Necesito 80 mil pesos y para esto ocupo de tu ayuda. Mi nombre es Josué Zepeda y represento al estado de Baja California. Quiero compartirles una noticia que, a la vez que me llena de mucho orgullo, también me entristece un poco, ya que acaban de convocarme para representar a México por tercera ocasión, esta vez en Budva, Montenegro, del 14 al 28 de octubre . La mala noticia es que nosotros tenemos que cubrir todos los viáticos y sería un total de 80 mil pesos aproximadamente. Para cubrir estos 80 mil pesos tenemos como fecha límite el 21 de agosto . Quiero pedirles todo su apoyo; cualquier donación será muy bienvenida. Espero contar con su ayuda y que compartan este video. Muchas gracias a todos".

Así respondió Canelo Álvarez al llamado del joven boxeador

El video, que ya supera los 8.7 millones de reproducciones y acumula más de 9 mil comentarios, rápidamente llamó la atención de los usuarios mexicanos, quienes estaban dispuestos a ayudar.

Entre ellos apareció Canelo Álvarez, quien escribió un mensaje que emocionó tanto al joven boxeador así como a los seguidores del tapatío:

"¡Te van a contactar para que estés pendiente, cuenta con ellos y mucho éxito!"

Además del campeón mexicano, otras figuras como Gabito Ballesteros, Luis Ángel "El Flaco" y Jaime Camil también expresaron su apoyo al joven boxeador.

Horas después, Josué Zepeda publicó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.

"Estoy soñando despierto. Muchas gracias a todos por el apoyo, siempre de la mano de Dios".

Redes sociales celebran el gesto de Canelo Álvarez

El gesto de Canelo Álvarez fue muy bien recibido por los internautas, quienes aplaudieron que apoyara a un joven talento mexicano,

Incluso, algunos bromearon con que Canelo "se les adelantó" para ayudar económicamente a Josué Zepeda.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: