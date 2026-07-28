La página de la Liga Nacional de Guatemala ofreció una disculpa pública a la taekwondoín mexicana Seo Hyun Cecilia Lee Kim, luego de publicar un mensaje señalado como xenófobo y racista por cuestionar su nacionalidad tras conquistar la medalla de plata en Taekwondo de Formas (Poomsae) durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La publicación desató una ola de críticas por parte de los internautas, quienes defendieron a la atleta mexicana. La controversia incluso provocó la intervención del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Te contamos cómo comenzó la polémica, qué respondió Cecilia Lee, cuál fue la postura del Comité Olímpico Mexicano y qué dijo la página guatemalteca tras las críticas.

¿Qué publicó la Liga Nacional de Guatemala sobre Cecilia Lee?

La polémica comenzó después de que la guatemalteca Alejandra Higueros conquistara la medalla de oro en taekwondo poomsae de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Tras el resultado, la página Liga Nacional de Guatemala publicó un mensaje en Instagram en el que insinuó que México había llevado a competir a una atleta surcoreana, argumentando que los deportistas asiáticos suelen dominar esta disciplina y que, aun así, no pudieron vencer a la representante guatemalteca.

La publicación, que ya ha sido eliminada, decía:

"¡MÉXICO LLEVÓ UNA COREANA PERO NO PUDO CON NUESTRA CAMPEONA! México llevó a la Surcoreana Lee Kim, para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la disciplina de taekwondo femenino, una disciplina donde las asiáticas son potencia, pero ni así pudieron derrotar a nuestra campeona Alejandra Higueros, la actual número uno del ranking mundial. La chapina se quedó con el oro y la 'mexicana' con la plata".

En redes sociales, algunos usuarios guatemaltecos señalaron que se trata de una página de aficionados y no de un perfil oficial. Sin embargo, la cuenta reúne más de 25 mil seguidores y se dedica a difundir información deportiva relacionada con Guatemala.

"Soy mexicana": Cecilia Lee responde a la publicación

La taekwondoín mexicana no tardó en responder y dejó claro que nació en México y que ha representado al país con orgullo en competencias internacionales.

Además, lamentó que se cuestione la identidad de una persona por sus rasgos físicos o su ascendencia.

"Me da una gran pena y vergüenza este tipo de publicaciones y más porque es la página de una liga nacional deportiva. Soy mexicana. Nací en México y he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente con orgullo y disciplina.

Reducir la identidad de una persona y un país a sus rasgos físicos, apellido o ascendencia refleja desinformación y perpetúa estereotipos que no deberían tener cabida, mucho menos en una página deportiva con esta visibilidad.

La nacionalidad no se determina por la apariencia, se determina por la historia, la cultura y la identidad del país al que pertenecemos y representamos".

Pese a la polémica, Cecilia Lee felicitó a Alejandra Higueros por su victoria.

"A pesar de estos actos felicito a Alejandra por su triunfo bien merecido, es una gran atleta y dimos una gran competencia".

Comité Olímpico Mexicano condena la publicación

El Comité Olímpico Mexicano también reaccionó a la controversia y condenó cualquier expresión discriminatoria contra la deportista.

En un comunicado, compartido vía X, el COM señaló que ese tipo de comentarios discriminatorios no tienen cabida en el deporte y exhortó a informar con responsabilidad.

"El Comité Olímpico Mexicano rechaza de manera categórica cualquier expresión discriminatoria dirigida a nuestras atletas. La publicación de la página @liganacional_gt reduce la identidad de una deportista a su apariencia y ascendencia, perpetuando estereotipos que no tienen cabida en el ámbito deportivo ni en ningún otro espacio...

El deporte debe ser un espacio de respeto, unión y competencia sana. Condenamos todo acto que violente la dignidad de nuestras atletas y hacemos un llamado a informar con responsabilidad, especialmente desde plataformas con esta visibilidad".

Rechazamos cualquier expresión discriminatoria dirigida hacia nuestros y nuestras atletas. pic.twitter.com/Dp4s76f690 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 28, 2026

La Liga Nacional de Guatemala ofrece disculpas

Tras las respuestas de Cecilia Lee y del Comité Olímpico Mexicano, la página publicó un nuevo comunicado en Instagram en el que ofreció una "disculpa pública y sincera" a la atleta mexicana.

Asimismo, aseguró que su publicación original no tuvo la intención de discriminar ni de emitir un mensaje racista y afirmó que el contenido fue interpretado fuera de contexto.

"Queremos ofrecer una disculpa pública y sincera a la talentosa atleta mexicana @leececy... En ningún momento nuestra publicación tuvo fines de racismo o discriminación, tal como desafortunadamente se interpretó en diversos sectores de la población mexicana.

Consideramos que muchas personas y medios sacaron el mensaje de su contexto real.

Intención original: El propósito de nuestra publicación era expresar un acto de admiración hacia las personas surcoreanas por su condición de potencia mundial en la disciplina de taekwondo".

Así reaccionaron las redes sociales

Las disculpas no convencieron a buena parte de los usuarios de Instagram, quienes consideraron que el comunicado intentó justificar la publicación original en lugar de asumir el error.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: