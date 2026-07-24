El futuro de Lionel Messi con la Selección argentina sigue siendo una incógnita. Leandro Paredes reveló que el capitán había decidido que la final del Mundial 2026 fuera su último partido, aunque todavía confía en que cambie de opinión.

Estas fueron las declaraciones de Leandro Paredes sobre el futuro de Lionel Messi y lo que también dijo acerca de su propia continuidad en la Albiceleste.

¿La final del Mundial 2026 fue el último partido de Messi? Esto dijo Leandro Paredes

Luego de que Boca Juniors venciera a O'Higgins 1-0 en el primer partido de los playoffs por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana, los periodistas le preguntaron a Leandro Paredes sobre el futuro de Lionel Messi con la Selección argentina. El mediocampista reveló que el capitán ya había tomado una decisión sobre su continuidad.

"Duele porque creo que lo dijimos durante todo el Mundial también, que no queríamos que llegue el último partido de Messi. No queremos que llegue. Creo que él había tomado la decisión de que fuera su último partido con la Selección", aseguró Paredes.

🚨🇦🇷 LEANDRO PAREDES CONFIRMA QUE LA FINAL DEL MUNDIAL CONTRA ESPAÑA FUE EL ÚLTIMO PARTIDO DE LIONEL MESSI CON ARGENTINA.



"No queríamos que llegue el final. Creo que él ya había tomado la decisión. Ojalá no sea así, y ojalá siga jugando, pero la decisión es suya... Lo que lo… — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 24, 2026

Leandro Paredes espera que Lionel Messi continúe en la Selección argentina

Sin embargo, el mediocampista de la Albiceleste no pierde la esperanza de que Messi cambie de opinión y decida seguir vistiendo la camiseta de Argentina. Aunque aclaró que, al final, será una decisión personal y que el grupo respetará lo que el capitán elija.

"Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él, lo que a él lo haga feliz, seguramente a nosotros también. Así que, ojalá, ojalá", expresó.

¿Leandro Paredes también dejará la Selección argentina?

La Albiceleste no solo podría perder a Lionel Messi, sino también a Leandro Paredes. El mediocampista reconoció que todavía no tiene claro si continuará representando a la Selección argentina tras caer 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.

"No lo sé, no lo sé", confesó cuando los periodistas le preguntaron acerca de su continuidad en la Selección argentina.

Bomba..!#LeonardoParedes anticipa qué no volverá a la @Argentina 🇦🇷

Lea anticipa qué no volverá a vestir la casaca de la Selección Argentina 🇦🇷. 😓 pic.twitter.com/F0xfGESt9h — Argentina 🇦🇷 Crédito 🇦🇷 🦁 (@ArgentinaCred) July 24, 2026

Paredes admitió que la derrota ante La Roja "va a doler por mucho tiempo". Sin embargo, destacó que esta alineación consiguió logros históricos y reconoció que será difícil mantener el nivel alcanzado durante los últimos años.

"Va a ser un proceso largo superar lo que vivimos. Conseguimos cosas importantes, pero perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo, porque estuvimos muy cerca otra vez... Logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera. Hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma".

El mensaje de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026

Después de la final, Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo de los aficionados argentinos y expresar el dolor que le dejó perder el título frente a España.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo... Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos".

Por el momento, Messi no ha confirmado su salida de la Selección argentina de manera oficial.