La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más virales de Antonela Roccuzzo y la familia de Lionel Messi. Tras perder la copa en el Estadio East Rutherford, la influencer y sus hijos fueron vistos por última vez de forma pública abandonando entre lágrimas y rostros avergonzados.

Mientras el argentino se mostraba llorando en el terreno de juego con el resto de la selección, Antonela se hizo viral en redes sociales por abandonar el estadio antes que todos con una imagen visiblemente afectada.

Sin ofrecer declaraciones a la prensa sobre el polémico partido, la modelo, vestida con la camisa de Argentina, se dirigió con sus hijos a su vehículo acompañada de un séquito de guardias de seguridad; más tarde lo hizo Messi con el resto de los jugadores.

Tras el partido, Antonela le dedicó un mensaje a su esposo expresándole su orgullo y su amor: “Siempre vas a ser el mejor @leomessi (...) Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado”.

Desde su aparición en público y el post en Instagram, Antonela no ha dado señales de vida en sus redes sociales ni ante las cámaras, este hecho ha levantado la curiosidad entre sus fanáticos, ya que la celebridad suele ser bastante activa en sus cuentas, compartiendo fotografías, stories y campañas publicitarias de las marcas con las que trabaja.

Informes del tabloide británico Daily Mail, la empresaria e influencer ha estado “desconsolada” por la derrota de su esposo y una señal de ello fue la imagen que dio tras el silbatazo final en el partido.

Según se sabe, Antonela y Messi regresaron a Rosario, Argentina, donde ambos tienen a sus familias. La pareja viajó por separado al resto de las figuras de su selección.

AP reportó que Messi viajó desde Miami hasta Buenos Aires para encontrarse con el padre del futbolista, Jorge Messi, en la comunidad residencial de Funes, en Rosario, quien ha estado delicado de salud.

A su llegada a Argentina, ninguna de las dos celebridades se dejó ver en público ni dieron declaraciones sobre el final del Mundial. De hecho, se afirma que Messi dejó plantados a sus fanáticos que lo esperaron en el aeropuerto y los que asistieron al recibimiento de la selección.