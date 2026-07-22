Una nueva oportunidad laboral en Estados Unidos fue publicada para mexicanos con experiencia en trabajo en el campo. La vacante corresponde a una granja dedicada al cultivo de tomate que busca contratar trabajadores para desempeñar diversas tareas relacionadas con la siembra, mantenimiento y cosecha del producto.

Lo más atractivo de esta oferta es que se trata de una vacante legal difundida a través del Portal del Empleo, plataforma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo que brinda mayor certeza a los interesados en participar en el proceso de selección.

¿En qué consiste el trabajo en Estados Unidos?

La empresa agrícola requiere personal con experiencia en el cultivo y cosecha de distintas variedades de tomate, incluyendo tomate redondo, tomate uva y tomate roma.

Entre las funciones que deberá realizar el trabajador destacan:

Preparación de surcos para cultivo.

Plantación de tomates uva y tomates redondos.

Ahilado y apuntalamiento de plantas.

Colocación y retiro de estacas.

Instalación y retiro de plástico para riego por goteo.

Limpieza del campo después de la cosecha.

Eliminación de brotes laterales de las plantas.

Selección y clasificación de diferentes variedades de tomate.

Reparación de tuberías de polietileno y sistemas de goteo.

Recolección de materiales utilizados durante el proceso agrícola.

El empleo requiere trabajo físico constante en campo, por lo que la experiencia previa en labores agrícolas es uno de los principales requisitos.

Salario y prestaciones en Estados Unidos

La vacante ofrece un salario aproximado de 35 mil pesos mensuales, además de diversas prestaciones para los trabajadores seleccionados.

Entre los beneficios se encuentran:

Transporte.

Seguridad social pública.

Contrato por tiempo determinado.

Acompañamiento y orientación para la obtención de la visa correspondiente.

Además, la Secretaría del Trabajo brindará apoyo a los candidatos que resulten seleccionados para realizar los trámites migratorios necesarios para viajar legalmente a Estados Unidos.

Requisitos para aplicar al trabajo en Estados Unidos

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Escolaridad

Primaria concluida.

Experiencia laboral

De 2 a 3 años como trabajador agrícola.

Conocimientos requeridos

Cosecha de tomate redondo, roma y uva.

Limpieza y mantenimiento de campos agrícolas.

Colocación y retiro de estacas.

Manejo de plástico para sistemas de goteo y filtración.

Clasificación de variedades de tomate.

Herramientas que debe conocer

Horcas.

Estacas.

Azadas.

Rastrillos.

Picos.

Idiomas

No se requiere conocimiento de inglés ni de otro idioma.

Habilidades que busca la empresa

La granja también evaluará competencias personales como:

Trabajo en equipo.

Comunicación.

Compromiso.

Proactividad.

Motivación.

Asimismo, los aspirantes deben tener disponibilidad para viajar, ya que el empleo se desarrollará en territorio estadounidense.

La jornada establecida es de tiempo completo, de 8:00 a 16:00 horas, aunque la empresa aclara que los turnos y horarios podrían variar según las necesidades de la producción agrícola y las condiciones de la temporada.

¿Cómo será el proceso de reclutamiento?

La selección de candidatos se realizará mediante una entrevista virtual.

De acuerdo con la convocatoria:

Inicio del proceso de reclutamiento: 16 de julio de 2026.

Duración del proceso: 3 semanas.

Fecha límite para registrarse: 31 de julio de 2026.

¿Cómo registrarse?

Las personas interesadas en participar pueden realizar su registro a través del Portal del Empleo o acudir directamente a alguna oficina del Servicio Nacional de Empleo (SNE) para recibir orientación y completar su postulación.

Debido a que se trata de una vacante formal gestionada mediante organismos gubernamentales, se recomienda a los interesados registrarse únicamente por los canales oficiales y verificar que cumplen con la experiencia solicitada antes de iniciar el proceso.