El Departamento de Trabajo de Estados Unidos, a través de su plataforma Seasonal Jobs, publicó una oferta laboral para trabajadores agrícolas y jornaleros de cultivos en la empresa Greene's Farms, Inc., ubicada en Bunnell, Florida. Esta oportunidad está dirigida a personas con experiencia en labores del campo.

Detalles de la vacante en Estados Unidos

Puesto: Trabajadores agrícolas y jornaleros, cultivos,

Ubicación: Bunnell, FL 32110,

Empresa: Greene's Farms, Inc.

Salario: $16.28 dólares por hora,

Tipo de empleo: Tiempo completo.

Número de plazas: 20.

Horario: 7:30 a. m. – 2:30 p. m. (40 horas semanales).

Teléfono para postular: +1 863-937-0211.

Correo electrónico: tmillerGFI@aol.com.

Funciones principales del trabajo en Estados Unidos

Los trabajadores seleccionados realizarán diversas tareas relacionadas con la producción y empaque de hortalizas:

Siembra: Colocar semillas en los hoyos hechos por el tractor, caminando por los surcos y reponiendo bandejas desde el camión.

Clasificación: Inspeccionar hortalizas cosechadas en cinta transportadora, asegurando que cumplan con los estándares del USDA.

Empaque: Separar, etiquetar y empacar hortalizas en la planta ubicada dentro de la finca.

Mantenimiento del campo: Colocar y retirar plástico, podar, limpiar microaspersores, retirar líneas de riego y eliminar maleza.

Además, se requiere manipular contenedores de hasta 27 kg, realizar limpieza general y ayudar en almacenes.

Condiciones y requisitos del trabajo en Estados Unidos

Experiencia mínima: 1 mes en labores agrícolas.

Resistencia física: Capacidad para trabajar al aire libre al menos 6 horas diarias en climas extremos (frío, calor, lluvia).

Destreza manual: Trabajo repetitivo con rapidez y precisión.

Disponibilidad: Posibilidad de trabajar horas extra voluntarias, aunque no garantizadas.

El empleador proporcionará herramientas sin costo, salvo en casos de negligencia grave, donde se podrá deducir el costo de reparación con autorización escrita del trabajador.

Aspectos importantes del contrato

Se entregará copia del contrato o formulario ETA-790 al trabajador H-2A antes de solicitar la visa o iniciar labores. La visa H-2A permite trabajar temporalmente en el sector agrícola y puede ser renovada para trabajar por varias temporadas.

El trabajador no está obligado a laborar en días de descanso ni festivos federales.

Pueden presentarse periodos sin trabajo por condiciones climáticas o de cosecha.

¿Cómo postularse al trabajo en Estados Unidos?

Los interesados pueden dar clic aquí, comunicarse al +1 863-937-0211 o enviar su solicitud al correo tmillerGFI@aol.com. Esta vacante representa una oportunidad para quienes buscan empleo agrícola en Estados Unidos bajo condiciones reguladas.