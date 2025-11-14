¿Realizas con frecuencia depósitos o retiros de dinero en tu banco? Si es así, es muy importante que conozcan que las reglas de las instituciones bancarias cambiarán en 2026: la Asociación de Bancos de México (ABM) informó sobre las medidas que implementarán en el siguiente año para los depósitos y retiros; aquí te compartimos cuáles serán los requisitos y los montos para los que se te pedirá cumplir con ciertos requerimientos; además, conoce cuándo será obligatoria la identificación en los bancos.

Hoy en día, miles de mexicanos retiran efectivo de manera frecuente en sucursales bancarias de todo el país; con la finalidad de hacer que este proceso sea más seguro para los cuentahabientes es que la ABM implementará una serie de medidas para que se fortalezcan los estándares de cumplimiento y se garantice un sistema financiero más sólido, seguro y transparente.

Fue a través de un comunicado compartido en sus redes sociales que la ABM informó sobre la noticia del requisito obligatorio que deberán presentar los cuentahabientes, aunque precisó que dicha medida no será para todos, sino para ciertos perfiles de clientes.

¿Cuál es el nuevo requisito que pedirán en 2026 para retirar en efectivo?

Los bancos solicitarán en 2026 a sus clientes que presenten una identificación oficial, como el INE o el pasaporte, con la cual comprueben su identidad.

¿Cuál es el monto de retiro en efectivo por el que pedirán identificación en 2026?

Si el retiro de monto en efectivo en bancos supera los 140 mil pesos deberás presentar tu identificación oficial, ya que, de lo contrario, no podrás sacar el dinero requerido. Esta medida también aplica para los depósitos.

¿Cuándo será obligatorio presentar identificación para retiros en efectivo?

Según lo informado por la ABM, dicha medida entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2026. “Entre las nuevas medidas de supervisión, destaca que, a partir del 1 de julio de 2026, deberán identificarse las personas que depositen o retiren dinero en efectivo por montos a partir de 140 mil pesos. Asimismo, todos los depósitos en cuentas concentradoras de bancos y entidades financieras deberán ser referenciados”, señaló la asociación.

A través de nuevas medidas y la adopción de estándares internacionales, se fortalece la colaboración entre la banca y las autoridades financieras para garantizar un sistema financiero más sólido, seguro y transparente. pic.twitter.com/jLL1xXaNH9 — Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) October 30, 2025

¿A quiénes NO afectará el nuevo requisito obligatorio de retiro en efectivo?

La mayoría de los usuarios no serán afectados con este cambio en los requisitos para los retiros en efectivo, a menos de que superen la cantidad de 140 mil pesos, ya que sólo las operaciones de un alto monto y las que involucren cuentas concentradoras requerirán presentar la identificación oficial.