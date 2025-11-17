Este lunes 17 de noviembre de 2025 las sucursales bancarias en México permanecerán cerradas debido al feriado por la conmemoración de la Revolución Mexicana, de acuerdo con la disposición oficial publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el Diario Oficial de la Federación.

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que, aunque las sucursales no abrirán, los servicios bancarios seguirán operando a través de:

Cajeros automáticos (más de 65 mil en todo el país).

(más de 65 mil en todo el país). Corresponsales bancarios (58 mil disponibles en comercios).

Banca digital y telefónica, que funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los bancos que ofrecen servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán en sus horarios habituales, aun siendo día festivo.

Para más información, visita el link de nuestro perfil pic.twitter.com/ozjBWb3vVu — Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) November 13, 2025

¿Por qué es feriado el 17 de noviembre?

El 20 de noviembre se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, un movimiento social y político que comenzó en 1910, convocado por Francisco I. Madero mediante el Plan de San Luis, que desconocía el gobierno de Porfirio Díaz tras más de 30 años en el poder. Este levantamiento buscaba justicia social y mejores condiciones para campesinos y obreros.

En 2025, el 20 de noviembre cae jueves, por lo que el descanso obligatorio se recorre al lunes 17, según la Ley Federal del Trabajo. Esto significa que no hay clases ni trabajo en la mayoría de los sectores.

¿Qué pasa si tienes pagos programados para ese día?

La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, si la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil, podrás realizarlo el siguiente día hábil sin penalización.

Otros días inhábiles para bancos en 2025

Según la CNBV, los días en que las instituciones de crédito deben cerrar son:

1 de enero.

Primer lunes de febrero (Constitución).

Tercer lunes de marzo (Natalicio de Benito Juárez).

28 y 29 de marzo (Semana Santa).

1 de mayo.

16 de septiembre.

1 de octubre.

2 de noviembre y tercer lunes de noviembre (Revolución Mexicana).

12 y 25 de diciembre.

Todos los sábados y domingos.

Si necesitas hacer operaciones bancarias este lunes 17 de noviembre, utiliza cajeros automáticos, corresponsales, banca digital o telefónica. Las sucursales volverán a abrir el martes 18.