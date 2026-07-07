Encontrar una empresa que ofrezca un buen salario ya no es el único factor que consideran los trabajadores al momento de elegir empleo. Aspectos como el equilibrio entre la vida personal y laboral, las oportunidades de crecimiento, la estabilidad y el bienestar integral han cobrado cada vez más importancia en un mercado laboral marcado por la transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías.

Con este panorama en mente, U.S. News & World Report dio a conocer su clasificación de las Mejores Empresas para Trabajar 2026-2027, un listado que por primera vez reúne en una sola publicación tanto a compañías públicas como privadas de 14 sectores económicos.

La evaluación consideró cerca de 3 mil 900 empresas, con el objetivo de ayudar a trabajadores y buscadores de empleo a identificar organizaciones que se adapten a sus necesidades profesionales y personales.

El listado toma en cuenta factores como la calidad de la remuneración y las prestaciones, el balance entre trabajo y vida personal, la flexibilidad, la estabilidad laboral y empresarial, el bienestar físico y psicológico, el sentido de pertenencia, así como las oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de la organización.

De acuerdo con Carly Chase, vicepresidenta de Carreras Profesionales de U.S. News, la definición de un "mejor lugar para trabajar" ha cambiado con el tiempo y depende de las prioridades de cada persona.

Por ello, estas clasificaciones buscan servir como una referencia tanto para quienes buscan empleo como para las organizaciones interesadas en adoptar mejores prácticas laborales.

Ranking de las mejores empresas para trabajar en Estados Unidos 2026-2027

Entre las compañías mejor posicionadas dentro de la clasificación general de U.S. News destacan las siguientes organizaciones:

Guidewire.

Adobe.

Sage Hospitality.

AARP.

ADP.

ABC Supply Co., Inc.

AECOM.

FactSet.

Comerica.

Visa.

Líderes por industria

Además del listado general, U.S. News identificó a las empresas mejor evaluadas dentro de sectores específicos. Entre ellas se encuentran

Aeroespacial y Defensa: Boeing, Chenega y Lockheed Martin.

Consultoría y Recursos Humanos: Booz Allen Hamilton, Accenture y DHI Group.

Productos de Consumo: Procter & Gamble, Etsy y Altria.

Tecnología de la Información: ADP figura entre las compañías destacadas.

Educación y Servicios Públicos: AARP aparece entre las mejores calificadas.

Empresas destacadas para becarios y cuidadores familiares

La edición 2026-2027 también incluyó categorías especiales enfocadas en las necesidades actuales de la fuerza laboral. En el apartado de mejores empresas para prácticas profesionales, sobresalieron Home Depot, American Express y Texas Instruments, mientras que en la categoría de apoyo a cuidadores familiares destacaron Adobe, Procter & Gamble y Altria.